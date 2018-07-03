两位央行高层连续表态:有能力保持人民币汇率稳定

原标题：一日之内，连续两位央行高层表态，有能力保持人民币汇率基本稳定！

6.3、6.4、6.5、6.6，现在是6.7！

仅仅75天时间，人民币对美元汇率就从6.26贬值到6.72，累计贬值幅度超过7%，不但将去年四季度的升值部分全数抹去，并创下2017年8月8日以来的新低。（如下图示：在岸人民币、离岸人民币均携手走低）

▲美元对在岸人民币近期走势（美元上涨意味着人民币贬值）

▲美元对离岸人民币近期走势（美元上涨意味着人民币贬值）

自4月中旬以来，上证指数连续跌破3100、3000、2900、2800这些整数关口，市场人气十分低迷。

汇率与股市同时下挫，在2016年年初也曾出现过，当时叠加熔断机制加速推动下跌的作用，上证指数一路从3500点附近跌到了2638点。

受汇率影响最深的航空公司股价（持有大量外汇资产和负债），跌幅巨大。今日早盘，国航、南航、东航三大航跌幅均逼近跌停。

▲7月3日早盘，航空股股价表现

7月3日午间，据中证网报道，易纲行长就近期外汇市场情况接受中国证券报记者独家专访，易纲表示：

近期外汇市场出现了一些波动，我们正在密切关注，这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响，有些顺周期的行为。

当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控，转型升级加快推进，经济进入高质量发展阶段，国际收支稳定，跨境资本流动大体平衡。

我国实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。多年来的实践证明，这一制度行之有效，必须坚持。

我们将继续实行稳健中性的货币政策，深化汇率市场化改革，运用已有经验和充足的政策工具，发挥好宏观审慎政策的调节作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

7月3日早间，也恰逢“债券通”开通一周年之际，港交所举行了债券通周年讨论会。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席讨论会，并发表演讲。

据券商中国报道，对于进入下行区间的人民币，潘功胜称有信心让人民币在合理区间保持稳定，这也是近期人民币贬值以来央行官员首次对人民币表态。

▲中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜（图片来源：视觉中国）

潘功胜表示，我国国际收支和跨境资金流动基本平衡，外汇储备充足，近些年来积累了丰富的经验和充足的政策工具，我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

对于中国的债券市场发展，潘功胜着墨颇多：

今年债券违约的频次和过去两年比，我们没有发现它有什么特别的异常。我国债券市场违约率整体较低。截至5月末，我国债券市场违约率为0.39%，明显低于2017年末商业银行不良贷款率（1.74%），也低于近年来国际市场水平（1.2%-2.08%）。

市场对于债券违约应当有客观认识。首先，债券违约是市场经济下企业信用风险释放的自然反应和正常现象，个体债券违约有利于打破刚性兑付预期，增强市场信用机制，提高信用定价有效性，促进市场风险出清，对中国债券市场的长期和健康发展是一件好事。

人民银行正在学习借鉴国际市场的成熟经验，将进一步完善相关的制度安排，提高违约债券处置效率，包括发展不良债券的处置市场。

我们会尽快推出到期违约债券的交易机制，引导专业化不良资产处置机构参与违约债券处置，也将完善违约债券的司法救济、完善发行条款设计，引导发行人积极引入交叉违约等对投资者的保护条款设计，并优化持有人会议制度和债券受托管理人机制的安排。

中国国国民经济继续保持总体平稳，稳中向好的发展态势，供求结构和企业效益不断改善，经济增长的内生动力不断增强。随着中国经济结构的调整，经济增长方式的转变，随着供给侧结构改革的推进，中国的经济增长将更有效率、更有质量和更加可持续。中国债券市场的持续发展具有一个良好的经济基础。

每经小编（微信号：nbdnews）记者注意到，自债券通开通后，外资投资中国债券的热情高涨。央行数据显示，2017年一季度末，境外机构和个人持有的人民币债券资产为8301亿元，到今年3月已经大幅攀升至13610亿元，1年时间增幅接近1倍。（如下图示）

潘功胜指出，中国债券收益率具有较强的吸引力，相比主要发达经济体和主要新兴市场经济体，债券的收益水平都是比较高的。

Wind数据显示，中国银行间市场10年期国债收益率为3.4668%，而美国10年期国债收益率为2.861%，中国国债有60个基点的收益率优势。不过，在最近人民币连续贬值的背景下，这60个基点的利差并不足以弥补汇兑的损失，投资中国债券的外资面临流出的压力。

潘功胜表示，虽然这两年来境外投资者投资中国债券市场增长的速度非常快，但相对于发达国家的经济体和一些发展中经济体，相对比例仍然是不高的，这也说明了中国债券市场的对外开放还是有很大的潜力和空间。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，以3月底1.36万亿元的持有规模计算，外资在75.8万亿元的中国债市占比只有1.8%，而在美国这一比例大约为30%，日本大约为10%。

潘功胜表示，人民银行和外汇管理局将持续加强中国债券市场的建设，推动中国债券市场稳定、健康发展，并将持续推动中国债券市场的对外开放，为境外投资者投资中国债券市场创造良好市场环境。

每日经济新闻综合券商中国、第一财经、上海证券报、中国证券报等

责任编辑：吴金明