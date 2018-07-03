大陆惠台措施见效 台民众对九二共识认同度过半

原标题：大陆惠台措施见效 台民众对“九二共识”认同度提升

海外网7月3日电 近日，台湾旺旺中时媒体集团民调显示，台湾民众对“九二共识”的认同度目前超过不认同度。台湾实践大学副教授赖岳谦表示，很大原因在于大陆的惠台措施让民众感受到友善，对台湾未来发展真的有利。

据台湾媒体分析，蔡英文上台以来，不承认“九二共识”，两岸关系不断恶化。两年过去，台湾各项发展止步不前，大陆进步一日千里，民众都看在眼里。这让“九二共识”逐渐得到台湾民众理解和认可。

赖岳谦指出：“爱台湾不是只有三个字，而是要怎么去爱她！”国民党和民进党的“爱台湾”往往是政党恶斗，最后造成台湾受伤。大陆的“爱台湾”反而是全面性，友善的，对台湾发展真的有利。

民调还显示，20至29岁的青年群体对“九二共识”的认同度更是高达38.1%。台媒认为这是大陆吸引台湾青年赴大陆求学就业的惠台政策起了成效。相较于低薪、发展空间小的台湾，大陆给予台湾青年更大的发展空间。

台湾网友评论（脸书截图）

有台湾网友鼓励道，惠台政策不过半年就有如此势头，已属难得。与“台独”、“独台”斗争，就要是主动出击！

台湾网友评论（脸书截图）

更有网友明确提出，爱台湾唯有承认“九二共识”，同文同种一同为复兴中华民族大业而努力！（综编/海外网 汪梦唐）

责任编辑：张义凌