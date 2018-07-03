媒体评一人任合肥两校校长：教育资源紧缺的缩影

原标题：媒体评封安保兼任合肥一中、六中校长：教育资源紧缺的缩影

封安保 东方IC 资料图

日前，合肥市出现一则罕见任命：封安保同时担任合肥一中、六中校长。一人身兼两所中学的校长，从教育规律和个人精力来考量，都是不寻常的。

罕见任命的背后，更是一波三折的剧情。据报道，合肥一中原校长因年龄原因即将卸任，六中校长封安保将调至一中接任校长，外市某中学一位校长来担任六中校长。原本很正常的任命，却引发了六中家长集体“挽留”校长。原因在于封安保校长治校成绩出色，任职一年后，六中一本达线率即超过一中，跃居合肥市第一，第二年依然保持第一。坊间甚至有流传甚广的一种说法：封安保上任之初，即向家长承诺，让他们的孩子“哭着进来，笑着出去”，且保证至少干满三年。因此，封安保此番突然调走，令不少家长难以接受，怕会影响这条上升曲线。

所谓“哭着进来”，颇值得咂摸。这恐怕是一种文学表达，据了解，六中在当地并不算差，合肥市最著名的三所高中即一中、六中、八中。只是相对于另外两所中学，近些年六中高考成绩颇不如意。倘若当地最著名的学校之一都要“哭着进来”，那这三所学校之外的其他学校，学生又该怎么进来？

进入著名中学依然要“哭”，说明即使在优质中学之间，教育资源的不均衡程度也足以催生出这种极端化的焦虑表达。而且，教育资源差异对教育结果的决定意义，在学生与家长眼中，恐怕有时也并非努力、拼搏这些个体因素可以与之博弈，否则努力即可，何至于“哭”？

而一位治校出色的校长，某种程度上也是“教育资源”之一，对一所学校影响甚巨，对校长的“挽留”，就是对教育资源的追逐。且不说名校、名师是有限，名校长同样稀少。在这种格局下，出现罕见的“挽留”与罕见的“任命”也就不难理解了，这实则也是教育资源紧缺的缩影。

教育，本该承载天道酬勤、耕耘收获的朴素价值观，然而教育资源的紧缺以及由之催生的一系列社会现象，某种程度上存在动摇这条认知共识的可能。在当前的语境下，种种诸如争抢名校、高价学区房、挽留校长等新闻，传递了令人紧张的焦虑，会让人以为对教育资源的先期占据，其重要性已经超越了后天努力。这也会模糊人们对生活的稳定预期，教育作为最基础社会上升通道，其功能能否预期实现，也会受制于教育资源分布甚至校长离任等偶然性因素，这些不可控因素的增多，必然将教育推向牵扯个体、家庭大量精力的境地，也必将产生相应的社会成本。

一人兼任两校校长，是否可以成为长久之计需要观察。但无论如何，对于学生和家长来说，教育最需要呈现的，不是反常，恰恰是稳定的常态。由此，实在仍然需要强调早已说一千道一万的话题：推进教育资源均等化，拉直教育公平的起点，始终不能懈怠。由校长任命而引发的关注也是个信号：教育领域对个体之外的因素强调每增多一个，都是对教育公平警钟的一次有力的敲击。

来源：光明网

责任编辑：张申