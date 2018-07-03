新疆塔城暴雨引发山洪 超百人被安全转移(图)

原标题：新疆塔城暴雨引发山洪 超百人被安全转移
昨天18时20分左右，新疆塔城地区托里县南部山区突降大雨，瞬间流量达到50立方米，地势较低的托里县城，出现严重洪水夹杂泥石流灾害，城区多条街道被淹。灾情发生后，塔城军分区某边防团，迅速启动抢险救灾紧急预案，出动挖掘机等机械设备，赶往受灾区域，与当地百姓和消防、公安等力量一起疏散群众、清水挖淤、抢修道路。
通过四个多小时的连续奋战，受到洪水威胁的100多名群众已经全部转移到安全区域。据了解，这次灾害共造成托里县城50多户居民房屋不同程度受损、15户居民房屋倒塌。目前险情已经解除，当地政府组织的驻县部队、武警、公安等5000多人正在加紧展开救援后续工作。
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