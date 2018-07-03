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黄建发任浙江省委组织部长(图/简历)

黄建发任浙江省委组织部长(图/简历)
2018年07月03日 15:48 澎湃新闻
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　　原标题：黄建发任浙江省委常委、组织部部长

　　已阅君今天（7月3日）获悉，近日，中共中央批准：黄建发同志任中共浙江省委委员、常委；经省委研究决定，黄建发同志任中共浙江省委组织部部长、省委党校校长。

　　来源：微信公众号“政已阅”

　　黄建发，男，汉族，1965年1月生，福建邵武人，1987年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，国家地震局地质研究所地震地质专业毕业，研究生学历，理学硕士，副研究员。 

　　1980.09 浙江大学地质学系区域地质专业学习 

　　1984.08 国家地震局地质研究所地震地质专业硕士研究生 

　　1987.08 国家地震局地质研究所研究实习员、助理研究员（其间：1987.08-1988.08参加中央机关赴河北省讲师团在沧州市关桥教师进修学校支教） 

　　1992.08 国家地震局国际合作司一处主任科员 

　　1994.06 国家地震局国际合作司一处副处长（主持工作） 

　　1996.10 国家地震局国际合作司一处处长 

　　1998.03 驻新西兰使馆一秘（2000.09评为副研究员） 

　　2000.10 中国地震局科技发展司（国际合作司）正处级干部 

　　2001.03 中国地震局科技发展司（国际合作司）助理巡视员兼中国地震局港澳台事务办公室主任 

　　2002.08 中国地震局科技发展司（国际合作司）副司长 

　　2003.05 福建省地震局局长、党组书记 

　　（2003.03-2003.07中央党校中央国家机关分校干部进修班学习） 

　　2004.08 中国地震局震灾应急救援司司长（其间：2006.05-2006.07中央党校进修部地厅级干部进修班学习；2010.03-2010.07中央党校第28期中青年干部培训班学习） 

　　2010.11 四川省成都市委常委 

　　2012.03 四川省成都市委常委、总工会主席 

　　2012.04 四川省成都市委常委、秘书长 

　　2015.06 四川省委组织部常务副部长 

　　2017.03 四川省委常委、组织部部长 

　　2017.04 四川省委常委、组织部部长、省委党校校长 

　　（人民网资料 截至2017年5月）

责任编辑：余鹏飞

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