中国在斯建设汉班托塔港有军事意图？外交部回应

原标题：外交部驳斥美媒假新闻 中斯致力于继续推进汉班托塔港项目合作

近日，有美国媒体报道称，中方用“债务陷阱”让斯里兰卡将汉班托塔港拱手相让，并称中方在斯里兰卡建设汉班托塔港有军事意图。中国外交部发言人陆慷在今天（3日）的例行记者会上表示，这样严重歪曲事实的报道要么就是不负责任，要么就是受命于别有用心之人。中方希望有关媒体不要热衷于假新闻。

陆慷表示，建设汉班托塔港是斯里兰卡历届政府和人民的愿望。中方鼓励有关中国企业在平等、互利基础上，按照商业原则同斯方开展了汉港项目合作。中国金融机构根据斯方需求，对斯方解决融资缺口提供了支持。其后，中方又根据斯方愿望，努力就相关资产配置进行了调整。这些都是有利于双方的商业合作。所谓“债务陷阱”谎言的编造者，如果自己不能给予发展中国家实实在在的帮助，至少可以对其他国家的真诚合作保持一个健康的心态。

陆慷强调，中斯双方致力于继续推进汉港项目合作，实现斯方成为印度洋物流中心的目标。这不仅有利于斯里兰卡经济发展，也有利于区域互联互通和地区国家共同繁荣。（央视记者 赵晶）

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