浙江省委高层调整 跨省“空降”一名常委

原标题：浙江省委高层调整，跨省“空降”1常委
近日，中共中央批准：黄建发同志任中共浙江省委委员、常委；经省委研究决定，黄建发同志任中共浙江省委组织部部长、省委党校校长。
黄建发此前任职四川省委常委、组织部长。
黄建发早年长期在中国地震局工作，2010年，由中国地震局震灾应急救援司司长“空降”成都任市委常委，后任成都市委秘书长，2015年任四川省委组织部常务副部长，未及两年，晋升副部任四川省委常委、组织部长至今次调整浙江。
前任浙江省委常委、组织部长任振鹤，已转任浙江省委常委、省纪委书记、省监委代主任。
黄建发简历
黄建发，男，汉族，1965年1月生，福建邵武人，1987年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，国家地震局地质研究所地震地质专业毕业，研究生学历，理学硕士，副研究员。
1980.09浙江大学地质学系区域地质专业学习
1984.08国家地震局地质研究所地震地质专业硕士研究生
1987.08国家地震局地质研究所研究实习员、助理研究员（其间：1987.08-1988.08参加中央机关赴河北省讲师团在沧州市关桥教师进修学校支教）
1992.08国家地震局国际合作司一处主任科员
1994.06国家地震局国际合作司一处副处长（主持工作）
1996.10国家地震局国际合作司一处处长
1998.03驻新西兰使馆一秘（2000.09评为副研究员）
2000.10中国地震局科技发展司（国际合作司）正处级干部
2001.03中国地震局科技发展司（国际合作司）助理巡视员兼中国地震局港澳台事务办公室主任
2002.08中国地震局科技发展司（国际合作司）副司长
2003.05福建省地震局局长、党组书记
（2003.03-2003.07中央党校中央国家机关分校干部进修班学习）
2004.08中国地震局震灾应急救援司司长（其间：2006.05-2006.07中央党校进修部地厅级干部进修班学习；2010.03-2010.07中央党校第28期中青年干部培训班学习）
2010.11四川省成都市委常委
2012.03四川省成都市委常委、总工会主席
2012.04四川省成都市委常委、秘书长
2015.06四川省委组织部常务副部长
2017.03四川省委常委、组织部部长
2017.04四川省委常委、组织部部长、省委党校校长
现任浙江省委常委、组织部长、省委党校校长。
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