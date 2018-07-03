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浙江省委高层调整 跨省“空降”一名常委

浙江省委高层调整 跨省“空降”一名常委
2018年07月03日 18:27 新京报
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　　原标题：浙江省委高层调整，跨省“空降”1常委

　　近日，中共中央批准：黄建发同志任中共浙江省委委员、常委；经省委研究决定，黄建发同志任中共浙江省委组织部部长、省委党校校长。

黄建发（资料图）黄建发（资料图）

　　黄建发此前任职四川省委常委、组织部长。

　　黄建发早年长期在中国地震局工作，2010年，由中国地震局震灾应急救援司司长“空降”成都任市委常委，后任成都市委秘书长，2015年任四川省委组织部常务副部长，未及两年，晋升副部任四川省委常委、组织部长至今次调整浙江。

　　前任浙江省委常委、组织部长任振鹤，已转任浙江省委常委、省纪委书记、省监委代主任。

　　黄建发简历

　　黄建发，男，汉族，1965年1月生，福建邵武人，1987年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，国家地震局地质研究所地震地质专业毕业，研究生学历，理学硕士，副研究员。

　　1980.09浙江大学地质学系区域地质专业学习

　　1984.08国家地震局地质研究所地震地质专业硕士研究生

　　1987.08国家地震局地质研究所研究实习员、助理研究员（其间：1987.08-1988.08参加中央机关赴河北省讲师团在沧州市关桥教师进修学校支教）

　　1992.08国家地震局国际合作司一处主任科员

　　1994.06国家地震局国际合作司一处副处长（主持工作）

　　1996.10国家地震局国际合作司一处处长

　　1998.03驻新西兰使馆一秘（2000.09评为副研究员）

　　2000.10中国地震局科技发展司（国际合作司）正处级干部

　　2001.03中国地震局科技发展司（国际合作司）助理巡视员兼中国地震局港澳台事务办公室主任

　　2002.08中国地震局科技发展司（国际合作司）副司长

　　2003.05福建省地震局局长、党组书记

　　（2003.03-2003.07中央党校中央国家机关分校干部进修班学习）

　　2004.08中国地震局震灾应急救援司司长（其间：2006.05-2006.07中央党校进修部地厅级干部进修班学习；2010.03-2010.07中央党校第28期中青年干部培训班学习）

　　2010.11四川省成都市委常委

　　2012.03四川省成都市委常委、总工会主席

　　2012.04四川省成都市委常委、秘书长

　　2015.06四川省委组织部常务副部长

　　2017.03四川省委常委、组织部部长

　　2017.04四川省委常委、组织部部长、省委党校校长

　　现任浙江省委常委、组织部长、省委党校校长。

责任编辑：余鹏飞

黄建发浙江省委
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