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华人数学家首获马塞尔-格罗斯曼奖(图)

华人数学家首获马塞尔-格罗斯曼奖(图)
2018年07月03日 20:03 央视新闻
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　　原标题：华人数学家首获马塞尔·格罗斯曼奖

　　2日在意大利首都罗马开幕的第十五届马塞尔·格罗斯曼会议，授予数学家丘成桐“马塞尔·格罗斯曼奖”，称赞其在证明广义相对论中总质量的正定性、完善“准局域质量”概念、证明“卡拉比猜想”，以及在黑洞物理研究等工作中作出的巨大贡献。这是该物理大奖首次颁给华人数学家。

　　丘成桐是公认的当代最具影响力的数学家之一。他对微分几何的研究影响了包括天文学和理论物理学在内的众多学科。

责任编辑：霍宇昂

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