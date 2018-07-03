跨省入浙的组织部长 足迹踏遍亚非美三大洲

原标题：跨省入浙的组织部长，足迹踏遍三大洲

来源：长安街知事

浙江又有人事变动：黄建发任浙江省委常委、组织部长、省委党校校长。

此前，黄建发为四川省委常委、组织部长，前任浙江组织部长任振鹤已于5月转任浙江纪委书记，补缺回中央工作的刘建超。

黄建发是近日第二位跨省转岗的省级组织部长，他从西部省份四川来到东部沿海浙江；另一位是于绍良，从长江中游的湖北来到长江入海口的上海。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近几年一直在做组织工作的黄建发，曾与“地震”打了数十年交道：他参与过汶川地震救灾，并作为中国国际救援队领队，远赴世界三大洲救援抢险。

与汶川地震志愿者结成好友

黄建发生于1965年1月，福建邵武人，本科就读于浙江大学地质学系，硕士在国家地震局地质研究所学习。毕业后，他留在地质研究所，先后为研究实习员、助理研究员。

2010年11月之前，黄建发大部分时间都在中国（国家）地震局科技发展司（国际合作司）、震灾应急救援司工作。期间，他于1998年3月至2000年10月出国，任中国驻新西兰使馆一秘；2003年5月至2004年8月回到家乡福建，任省地震局局长。

黄建发参与编译的专业书籍

2008年5月12日，汶川发生8.0级大地震。当时黄建发正在意大利考察，他第一时间赶回国内、奔赴灾区，并主动要求留在国家救援队，负责与灾区现场抗震救灾指挥部、省级救援队的协调工作，把解放军、志愿者、专业救援队伍分配到最恰当的岗位。

后来回想起在灾区的日子，让黄建发印象最深的不是废墟、疲劳和伤感，而是两个志愿者留给他的感动。

那是两个司机，成都人，平日自己经商，地震后主动开着车到北川支援。他们与救援队之间并没有特殊的情感，平日甚至都很少有时间交流。以至于黄建发在离开灾区前，都不知道这两人的真实身份，一直以为他们是当地安排的工作人员。

直到要离开的时候，两个司机说：“能不能留个东西，以后好有个纪念。” 救援队把两件橙色的救援服留给了他们。“感谢他们那么默默无闻的陪伴。”

直到后来，这两位四川司机依旧是黄建发保持着联络的朋友。

去墓地里练心理素质

2003年，中国国际救援队成立。此后，黄建发多次以副队长、领队的身份带队出国、救灾抢险，包括2003年赴阿尔及利亚，2004年赴伊朗，2005年赴印尼，2010年赴海地、巴基斯坦等，足迹踏遍亚、非、美三大洲。他们的付出和成果多次得到当地政府及联合国的高度赞扬。

在人生地不熟的海外灾区进行救援，经常面对地震、水灾、海啸，难度与风险可想而知。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，2007年时，黄建发曾讲述救援队训练心理素质的“独门方法”。

“第一次出队阿尔及利亚，面对遇难者遗体，有的队员包括我在内就现场呕吐。回来后，我们就加强了心理素质训练。” 黄建发说，基地后面有个墓地，队员们就在漆黑的夜晚到墓地里练胆子。他说，自己一开始也紧张，“紧张得满头大汗”。后来，他们还去太平间练胆子，不仅白天去、晚上也去。

2010年1月14日，时任联合国秘书长助理埃德蒙·穆勒（右）在太子港视察灾情时与中国国际救援队领队黄建发交谈。

虽然很苦，但黄建发和队友咬牙坚持了下来：“我们这个队伍是代表国家出去的，大家都有一股劲，为了救人怎么都能扛下来；再说，中国国际救援队要在国际上立住脚，我们必须要付出，我们感觉这对个人来讲也是很自豪的，是为了完成人道主义的救援工作。”

66名央地交流干部之一

2010年秋，中组部发起改革开放以来规模最大的一次央地干部交流任职，共有66名中央和国家机关的青年干部被下派至地方任职。将近8年过去，至少已有36人晋升省部级，比例超过一半，黄建发正是他们中的一员。

交流前，黄建发任中国地震局震灾应急救援司司长。2010年11月，他来到四川，任成都市委常委，后兼任市总工会主席、市委秘书长。

2015年6月，黄建发赴四川省委工作，任组织部常务副部长。

2017年3、4月间，四川省委常委出现联动调整：成都市委书记唐良智赴重庆工作，出任市委副书记（现晋升为重庆市长）；组织部长范锐平调任成都市委书记；经中央组织部批准，四川省委决定，黄建发任四川省委常委、组织部长。

此次赴浙江，是黄建发自中央“空降”近8年来首次离开四川任职。

6月8日，黄建发在《中国组织人事报》发表了《组工干部当如“苔花”绽放》，讲述他对组织工作的心得，非常值得品读：

300多年前，清代袁枚写下一首名叫《苔》的小诗：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开”。一枚小小的苔花，只要足够坚定、足够努力，也能像牡丹那样绚丽盛开。组工干部特别是年轻干部，或许今天还是一枚小小的“苔花”，但置身这个伟大的新时代，努力进取、奋发有为，也会像牡丹一样，灿烂快乐地绽放，迎来自己人生的高光时刻。

责任编辑：余鹏飞