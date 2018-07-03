律师举报检察院高价收费复制1G卷宗500 官方回应

原标题：内蒙古一检察院回应复制1G卷宗收费五百元：存在不规范问题

法制晚报·看法新闻以《内蒙古一检察院被指高价收费 复制1G卷宗500元》为题，报道了内蒙一检察机关在律师复制卷宗时，以“复制光盘1G文件以内，收取500元”的事件。7月3日，内蒙古自治区呼和浩特市回民区检察院对此进行了回应：案管部门收费存在不规范问题，正与有关部门进行沟通。

回民区检察院的回应内容为：针对网传《律师举报检察院高价收费 复制1G卷宗500元》一事，我院党组高度重视，第一时间对此事进行了专项研究，认为案管部门的收费存在不规范问题，针对媒体反映情况，正与相关部门进行沟通，有关整改情况及时向社会公布。请媒体和社会各界继续关心关注监督我院的工作。

事件回顾：2018年6月21日，山东律师冯延强到内蒙古自治区呼和浩特市回民区检察院复制其所代理的一案件的卷宗。被告知需要缴纳费用，并出具了纸质的收费价目。按照该院的收费标准，以光盘的形式复制电子卷宗的，1G以内收费500元人民币。冯延强律师在缴纳了该笔费用后收到了光盘，结果发现光盘里所有卷宗容量仅为380兆左右。

7月1日，冯延强律师向呼和浩特市发改委邮寄了举报材料，举报该检察机关收费不合理，并且不给出具正式票据的问题。

记者了解到，同样作为检察机关收取律师的卷宗复制费用，北京的各级检察机关在为律师提供光盘电子卷宗时，收费为每张1.5元。

来源：看法新闻

责任编辑：余鹏飞