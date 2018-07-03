触目惊心 这些官员从吃野味贩野味到捕猎致人死亡

原标题：触目惊心 这些官员从吃野味、贩野味到捕猎致人死亡！

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（朱欣荣 庞岚）近日，央视新闻报道了一起贩卖野生动物案，涉及省级重点野生保护动物17000余只，国家二级重点保护野生动物42只，国家一级重点野生保护动物制品一批，销售网络覆盖全国15个省。

值得注意的是，这起贩卖野生动物案中，一些铁路货运部门物流管理人员和野生动物保护管理部门工作人员牵涉其中，为不法分子非法开具运输证明文件、充当保护伞，为犯罪活动提供各种便利。

观海解局小编梳理发现，从吃野味、捕猎野味以致于开枪致人死命，再到参与到贩卖野味，某些官员的行为触目惊心。

贩卖野生动物 不少公职人员充当保护伞

据央视报道，江西近日破获了一起迄今最大的贩卖野生动物案，涉案动物17000余只，销售网络覆盖全国15个省份。经专案组调查，不少公职人员参与贩卖，非法开具运输证明，并利用职务便利将大量野生动物非法发到全国各地。

去年12月24日晚上9点多，民警在沪昆高速赣湘交界处检查时，发现一辆装运苹果的货车放弃绿色通道，选择收费通道通行。民警要求开厢检查，没想到却发现大量野生动物死体。

随后，萍乡森林公安局民警赶到现场清点，发现车内有大量野生动物。这是货主符某花了4万块钱从新余市郭某处购买来，准备运往湖南加工成腊味在张家界出售，因为利润可以翻番，所以选择用苹果来掩盖气味逃避检查。

在侦查过程中，警方发现犯罪嫌疑人中有多名铁路货运部门物流管理人员，他们允许不法分子穿铁路工作人员制服自由出入货运场所，将大量野生动物通过物流渠道非法发到全国各地。除此之外，还有野生动物保护管理部门工作人员为不法分子非法开具运输证明文件，充当保护伞，为犯罪活动提供便利。

目前，此案还在进一步侦办中。

“穿山甲公子”事件 在场公职人员获刑10年半

“李局长黄书记请我们到他办公室煮穿山甲给我们吃，第一次吃，口感味道很好，已经深深爱上了这野味了！”这条微博曾经一度火得不行，发微博的人也因之被称为“穿山甲公子”。

据《北京青年报》报道，去年2月，“广西官员请吃穿山甲”事件引发公众关注，经广西自治区纪委核查：2015年7月8日至10日，广西举办了“投资广西 走向东盟——2015年香港企业广西行”活动。活动结束后，该考察团个别成员自行留在南宁，并参加了私人组织的宴请活动，活动地点在某私营企业内部饭堂。当时参加宴请的公职人员，只有自治区高校工委统战部原部长李宁一人，而李宁于2016年因涉嫌受贿罪被检察机关依法逮捕。

据广西高院官方微博@八桂法苑消息，今年5月16日上午，广西南宁市良庆区人民法院公开宣判广西教育厅高校工委统战部原部长李宁受贿案，对被告人李宁以受贿罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十万元；对其受贿所得依法予以追缴、没收，上缴国库。

浙江一公安局纪委书记宴请活动吃穿山甲 被处党内警告

2014年5月30日，媒体报道了浙江省台州市仙居县公安局纪委书记王小洲吃穿山甲一事，引起舆论反响。

经仙居县纪委调查，2013年12月1日，该县公安局纪委书记王小洲受朋友之托接待客人，委托他人预订中餐并安排菜单。同日中午，王小洲一行在预订的饭店用餐，菜品中有国家二级保护动物穿山甲，共消费人民币7810元。2014年5月8日，王小洲替朋友向饭店支付了餐费。

随后，仙居县纪委对王小洲作出了党内警告处分的决定。仙居县纪委认为，王小洲身为党员领导干部，在替其朋友接待客人时，食用国家二级重点保护野生动物穿山甲，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百六十七条第一款之规定，决定给予王小洲党内警告处分。

落马市委书记会所玩到凌晨 吃穿山甲、焖蛇、金钱龟……

2015年，中纪委曾通报称某市原市委书记经常在高档会所玩到凌晨两三点。该市委书记喜欢喝高档红酒，嗜好野味，吃饭或宵夜时，通常会特意安排一些野味。据参加者后来透露，他们在一起吃过的有穿山甲、焖蛇、金钱龟等等。当然，所有这些消费都是由企业老板买单。

为了服侍好该市委书记，圈子里的人还专门为他开设了一家会所，会所风格按照他的喜好设置，装修方案由负责帮其安排活动的人与企业老板亲自商量，经该市委书记首肯后才着手实施。从2012年底到2014年年中接受组织调查前，该市委书记先后到这家会所消费达30多次，差不多每个月2次。另外，他还频频出入该市其他私人会所。

有媒体从该文章的细节分析，这个爱去会所吃野味的原市委书记就是广州市市委原书记万庆良。

番禺“QQ农庄”偷吃野味 3名责任人被查

神神秘秘的农庄，关起门来吃野味，不是熟人介绍还不让进，原来这是供某政府部门专享的“秘密食堂”……2014年，广东省纪委曝光：发现广州番禺一个名为“QQ农庄”的私人会所，使用当地国土部门的土地，专供其内部消费，蛇、海参等高档野味呼之即来，当地土地开发中心曾在此消费过万元。

此事曝光后，番禺区纪委立即组织力量进行查处，责成有关部门立即关停违规经营的“QQ农庄”，并对3名责任人立案调查。

捕猎野味变故意杀人 福建官员被判17年

2014年曾有报道说，福建官员进山捕猎野味误杀村民，涉事人员被刑拘。

今天，记者从中国裁判文书网上找到了今年4月底发布的此案判决书。判决书显示，被告人修启开，男，1973年12月26日出生于福建省武平县，汉族，大学文化程度，案发前系福建省武平县城厢镇副书记。

调查显示，2014年11月23日，被告人修启开与另一被告人吴某前往武平县永平镇塔里村粟坑自然村“林岗畲”打猎。中午13时许，修启开听见狗叫，便一人携枪朝狗叫方向追去，行至“铁扎脑”（小山头名）时，修启开把被害人、村民李某误认为野猪，开枪射击，击中李某大腿。

事发后，修启开因害怕失去公职，没有打报警电话和其他求助电话。待李某死后，他捡走遗留在现场的野兽夹子、撬棍及打掉的子弹壳，并要求同去的吴某不能将此事外传。

李某尸体被发现后，经法医鉴定，系右腘动脉破裂致急性失血性休克死亡。

最终，法院判决被告人修启开犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，总和刑期为有期徒刑十八年，决定执行有期徒刑十七年。

相关链接：环保组织呼吁将穿山甲列为一级保护动物

据报道，我国土生土长的中华穿山甲早在2014年就被世界自然保护联盟（IUCN）定为极度濒危，但是目前，穿山甲在我国属于国家二级保护野生动物。环保组织中国绿发会表示，过去十年间全球至少有100万只穿山甲惨遭盗猎和非法交易，他们呼吁将穿山甲列为国家一级保护动物。

责任编辑：余鹏飞