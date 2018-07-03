原标题：江苏句容官员酒后驾车撞死母子 终审维持无期徒刑

新京报快讯（记者王煜）江苏句容市民政局原副局长朱小虎，酒后连撞7车，并导致一对母子死亡一案迎来终审判决。新京报记者今日（3日）从南京市检察院确认，江苏省高级人民法院今日作出终审裁定，维持一审原判，朱小虎被判处无期徒刑。

新京报此前报道，2016年11月4日晚9时30分，时任江苏省句容市民政局副局长朱小虎驾驶一辆红色轿车，在南京市迈皋桥附近的长营村公交站台附近连撞7辆车，并将一对母子撞伤致死。警方事后查明，朱小虎时年53岁，经南京市公安局物证鉴定所检测，确认其为饮酒后驾驶。

2016年11月5日，南京警方以涉嫌危险方法危害公共安全罪，对朱小虎立案侦查，并对其采取刑事拘留强制措施。11月16日，经审查决定，南京市检察院以涉嫌以危险方法危害公共安全罪，批准逮捕朱小虎。

一审法院南京市中级人民法院审理后认为，朱小虎作为一名有驾驶经验的驾驶员，在城市主干道酒后驾驶，且在发生事故后没有及时停车查看，不计后果继续高速闯红灯驾驶，再次撞击其他车辆及行人，危害了不特定多数人的生命。

南京市中院认为，鉴于朱小虎在庭审中对犯罪事实采取回避态度，且在民事赔偿方面也没有与受害人家属达成一致，因此不具备从轻处罚的情节。

2017年6月，南京市中院一审认定朱小虎以危险方法危害公共安全罪成立，判处其无期徒刑。在刑事附带民事赔偿方面，法院判决朱小虎赔偿丧葬费、交通费及误工费，共计6.7万元。

新京报记者从南京市检察院获悉，一审宣判后，受害方提出抗诉申请，朱小虎一方也提出上诉。

今日，江苏省高级人民法院对朱小虎酒后肇事一案作出终审判决，江苏省高院认定，南京市中院一审认定事实清楚，故作出维持一审判决的裁定。

责任编辑：余鹏飞