原标题：雄安新区：60.45万名劳动力实现就业57.09万人

雄安新区设立以来，新区党工委、管委会始终把解决新区群众就业创业问题摆在突出位置，分类施策、精准帮扶，就业局势保持了总体稳定。截至6月30日，雄安新区共有劳动力60.45万人，实现就业57.09万人。

数据显示，新区管控以来，城镇失业人员和农村赋闲人员共计9.50万人，通过企业吸纳、公益岗位吸纳、劳务输出、自主创业就业等多渠道，实现就业7.85万人；城镇登记失业人员0.29万人，农村选择性动态赋闲人员1.36万人。

雄安新区管委会城乡统筹组相关负责人介绍，为解决新区百姓就业，相关部门全面落实就业创业扶持政策，全面梳理、认真解决新区群众在就业创业方面的困难问题，让新区群众有更多实实在在的获得感。

强基础，调查摸底做到“心中有数”

新区设立后，由于关停“散乱污”企业等原因，部分群众暂时性失业或选择性待业。为切实做到“人员底数清、就业愿望清、择业意向清、技能状况清、家庭情况清”，新区在三县选取不同年龄、不同工种、不同特点的典型人群，先后发放调查表50余万份，采取实名制方式，将21万余条有效信息录入系统，摸准了适龄劳动年龄群体相关信息，为后期大规模开展技能培训、安置就业、鼓励创业打好了基础。三县通过专项调查研究、发放各类调查表、开发农村劳动力智慧管理数字平台等措施，将农村剩余劳动力的基本情况、就业状态、培训需求、就业创业意愿及参加社会保险等信息纳入信息管理系统，实施动态管理。

抓服务，主动上门做到“服务到家”

帮扶就业困难人员，对农民贫困户中有劳动能力、有部分劳动能力、无劳动能力的分类施策，实施一对一帮扶，优先安排每年不少于一次免费就业培训。对通过市场确实难以实现就业的，通过公益性岗位予以托底安置，确保“零就业家庭”动态清零。

实现精准对接，容城县本级成立就业服务指导中心，乡一级成立就业服务指导所，村一级设立就业服务指导站，形成覆盖全县、上下协调的就业服务网络，实现了劳动力和岗位的精准对接。

开展创业孵化，建设示范性创业孵化基地，实施创业训练计划，提高劳动者创业成功率。安新县引进省内知名孵化基地资源，打造白洋淀创业广场，和百度合作建设以大数据服务为主要内容的孵化基地，为具有创业意愿的高校毕业生及具有创业条件的新区群众，开展创业帮扶和指导工作。

举办创业服务专项活动。实施“百名优秀创业新星”培养帮扶计划，新区每县每年培养帮扶至少100名创业意愿强、创业项目优、发展前景广、带动就业多的优秀创业新星，为新区创业就业树立典型，当好示范。组织实施雄安新区首届创新创业大赛，推进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链等“五链”深度融合。

抓培训，多措并举做到“储备技能”

实施被征地农民专项职业培训计划，制定《雄安新区被征地农民就业创业培训实施方案》，实施公共服务、家政服务、新业态、家庭手工业、现代服务业、建筑业、自主创业等7类专项培训，提高被征地农民职业转换能力。

开展“聚力雄安送培训”系列活动。梳理出易掌握、好就业、能创业的电商、家政、建筑等12个培训专业，确定培训机构30家，开展各类培训200余期，培训2.9万人，促进1.04万人实现就业。

针对新区未来建设的定位，与知名职业院校沟通对接，寻求特殊支持，帮助新区适龄青年就读。新区组织京津冀职业院校招生宣传活动，1200多名雄安青年走进职业院校大门。今年以来，鼓励新区适龄青年就读有品质职业院校，采取线上线下方式进行宣传，已有2000余人初步达成求学意向。

促就业，内联外引做到“就业有门”

劳务对接促进就业。与部分企业以就业联盟的方式建立了长期稳定的联系。新区10万亩苗景兼用林项目，解决了7093名农村劳动力短期就业问题，增加了农民收入；以雄安市民服务中心建设工程、截洪渠工程、“千年秀林”工程为就业承载项目，促进2202名技术工人实现就业。

举办招聘活动促进就业。举办了新区籍大学毕业生与部分知名企业就业对接招聘活动，5家企业共提供了950个招聘岗位，1200余名未就业大学毕业生到场与企业充分交流，400多人达成就业意向，128名大学生走上理想的工作岗位。

开发岗位促进就业。围绕挖掘现有企业潜力开发就业岗位，增强企业吸纳就业能力；主动加强与央企、省属及各类企业的精准对接，建立长期稳定的劳务协作机制，为劳动者提供更多的就业机会和就业岗位。通过政府及用人单位开发管理、服务、保安、保洁、保绿等公益性岗位，最大限度地吸纳困难群体就业。

鼓励创业促进就业。一方面动员鼓励新区企业家外出创业，从而实现有组织地带动劳动力外出就业。另一方面，鼓励新区群众结合雄安新区未来产业的发展方向自主创业，激励中小微企业经营者实现“二次创业”，进一步扩大创业带动就业的倍增效应。

来源：微信公众号“雄安发布”

责任编辑：余鹏飞