赵克志主持中缅第六次执法安全合作部长级会议

原标题：中缅第六次执法安全合作部长级会议举行，赵克志觉瑞共同主持

公安部网站7月3日消息，国务委员、公安部部长赵克志7月3日在北京钓鱼台国宾馆与缅甸内政部部长觉瑞共同主持中缅第六次执法安全合作部长级会议。

赵克志指出，近年来，特别是中缅第五次执法安全合作部长级会议以来，两国执法安全部门全面落实双方共识，不断深化务实合作，在联合打拐、联合扫毒、边境联合执法、湄公河流域联合巡逻和执法培训等方面取得丰硕成果，有力维护了两国和地区安全稳定，推动了中缅关系深入发展。

赵克志表示，习近平主席同缅甸领导人多次会面，为推进新时代中缅关系指明了方向。中方愿同缅方共同努力，认真落实两国领导人共识，不断提升中缅全面战略合作水平。希望双方执法安全部门以共同打造中缅执法安全合作升级版为目标，大力弘扬“湄公河精神”，充分利用部长级会议机制和禁毒、反拐、边防等部门会晤机制，不断深化在打击毒品犯罪、电信诈骗、枪支贩运、人口拐卖、网络赌博、绑架勒索和有组织非法出入境等方面的务实合作，继续做好湄公河流域巡逻执法、“平安航道”联合扫毒行动和执法培训等工作，大力加强 “一带一路”建设项目安保合作，并切实将共识转化为行动、将行动转化为成果，共同谱写中缅执法安全合作新篇章，不断为推进中缅全面战略合作伙伴关系注入新动力。

觉瑞表示，缅方高度评价双方执法安全合作成效，愿同中方进一步完善合作机制，深化执法安全务实合作，全力维护两国边境稳定，更好地造福两国人民。

会后，赵克志和觉瑞签署了会议纪要等合作文件。

公安部常务副部长王小洪，缅甸驻华大使帝林翁、缅甸警察总监昂温乌等参加会议。

来源：公安部网站

责任编辑：张玉