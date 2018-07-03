大连造船厂2艘055舰下水“车位紧张” 052D舰让位

原标题：今日两艘055霸气下水，大连造船厂停满主力舰蔚为壮观

作者：导卖

第一艘055下水后即将停靠码头

今日，中国两艘055型万吨级驱逐舰同时在大连造船厂下水，这一幕在世界造船史上也实属罕见。而在055型大驱下水的同时，造船厂的码头上还停满了刚刚建造完毕，准备交付中国海军的数艘052D型驱逐舰。算上去年在此下水，目前也在船厂内完成后续建造工程的首艘国产航母“皮皮虾号”，中国海军未来的实力在此“霸气侧露”了。

两艘055在船坞中彩旗和彩带飞舞

今日清晨，大连造船厂内两艘055型大驱停泊的船坞内突然注水并打开了坞门。船厂方面以中国特有的庆祝方式，为即将下水的两艘055大驱“张灯结彩”，燃放鞭炮。

在拖轮的帮助下，055驱逐舰越过052D停靠在码头

因为大连造船厂内同时建造了数艘当下中国的主力战舰052D型驱逐舰，所以“车位紧张”，上午10时30分许，船厂内的拖船将正在码头旁停靠的052D驱逐舰转移，让出“C位”，为“新晋网红”055大驱腾出位置。

正式出道的055型驱逐舰

而在上午10时50分许，在多艘拖船的协助下，第一艘055大驱缓缓驶出了船坞，朝码头方向驶去。“055双星”中的第一艘大驱正式“出道”了。

第二艘055下水，驶出船坞

而在下午14时许，第二艘055大驱也在拖船的协助下驶出了船坞，正式下水。

下水后同时停靠在码头的两艘055和一艘052D驱逐舰

随后，两艘下水的055大驱“同框”出现在之前052D驱逐舰腾出的泊位上，场面蔚为壮观。

目前造船场内拥有3艘052D和2艘055型驱逐舰

而据现场发回的图片显示，此刻在大连造船厂内，在拍摄者目力所及的地方，有数艘052D驱逐舰和2艘055型驱逐舰。而在055大驱刚刚腾出的船坞旁，还有新的055大驱的分段“迫不及待”等待下一步的建造。此刻，大连造船厂停泊着一只庞大的双航母战斗群。

055型驱逐舰配有112个垂发单元

据先前外媒报道，055大型驱逐舰至少拥有112个导弹垂直发射单元，可以任意组合搭配防空、反舰和对陆攻击导弹。具有很强的防空、反潜和对海作战的能力，可为整个航母编队提供远程防空和有效的对海防御“服务”。055大驱的大型机库还能同时容纳两架直升机，装载多种水下探测设备，其反潜能力比052D明显增强，可以说是名副其实的“海上多面手”，无论是在未来的航母编队中，还是在单独执行任务时，055大驱都担起大任。

责任编辑：张玉