大连造船厂2艘055舰下水“车位紧张” 052D舰让位

原标题：今日两艘055霸气下水，大连造船厂停满主力舰蔚为壮观
作者：导卖
今日，中国两艘055型万吨级驱逐舰同时在大连造船厂下水，这一幕在世界造船史上也实属罕见。而在055型大驱下水的同时，造船厂的码头上还停满了刚刚建造完毕，准备交付中国海军的数艘052D型驱逐舰。算上去年在此下水，目前也在船厂内完成后续建造工程的首艘国产航母“皮皮虾号”，中国海军未来的实力在此“霸气侧露”了。
今日清晨，大连造船厂内两艘055型大驱停泊的船坞内突然注水并打开了坞门。船厂方面以中国特有的庆祝方式，为即将下水的两艘055大驱“张灯结彩”，燃放鞭炮。
因为大连造船厂内同时建造了数艘当下中国的主力战舰052D型驱逐舰，所以“车位紧张”，上午10时30分许，船厂内的拖船将正在码头旁停靠的052D驱逐舰转移，让出“C位”，为“新晋网红”055大驱腾出位置。
而在上午10时50分许，在多艘拖船的协助下，第一艘055大驱缓缓驶出了船坞，朝码头方向驶去。“055双星”中的第一艘大驱正式“出道”了。
而在下午14时许，第二艘055大驱也在拖船的协助下驶出了船坞，正式下水。
随后，两艘下水的055大驱“同框”出现在之前052D驱逐舰腾出的泊位上，场面蔚为壮观。
而据现场发回的图片显示，此刻在大连造船厂内，在拍摄者目力所及的地方，有数艘052D驱逐舰和2艘055型驱逐舰。而在055大驱刚刚腾出的船坞旁，还有新的055大驱的分段“迫不及待”等待下一步的建造。此刻，大连造船厂停泊着一只庞大的双航母战斗群。
据先前外媒报道，055大型驱逐舰至少拥有112个导弹垂直发射单元，可以任意组合搭配防空、反舰和对陆攻击导弹。具有很强的防空、反潜和对海作战的能力，可为整个航母编队提供远程防空和有效的对海防御“服务”。055大驱的大型机库还能同时容纳两架直升机，装载多种水下探测设备，其反潜能力比052D明显增强，可以说是名副其实的“海上多面手”，无论是在未来的航母编队中，还是在单独执行任务时，055大驱都担起大任。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 副国级刀刃向内 全国检察系统多人被查
- 【 军事 】 出鞘：柬首相洪森为何对中国这么有感...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔需自费买电子脚铐 超距离将被捕
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 北上广有42.3%的高中生已“完成”初恋
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有