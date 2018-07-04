他已93岁 每天还去这个全国先进“会所”上班(图)

原标题：他93岁，70年党龄，每天还去这个全国先进的“会所”上班……

6月的一个清晨，玉环坎门昌贸一个50平方米的老旧陋室里，郭口顺匆匆扒拉了几口饭，就要赶回2里外的坎门街道关工委。

“老头子，今天天气这么闷热，一大把年纪了，你就不能在家歇一歇。”老伴张顺花看着感冒初愈的郭老，心疼不过，数落起来。

“关工委和禁毒阳光会所事情多，你知道我也闲不住的。”

“就你忙！以后直接把煤气灶带去单位烧饭，省得你来回走。”

郭口顺苦笑着，像做错事的小孩子有点局促，歉意地看了一眼老伴，转身而去。

说归说，临出门了，张顺花不忘给老伴递上一把伞，“天气预报说了，可能有雨，晚上回来别淋到了！”

扶着老旧的楼梯边沿，郭口顺慢慢下楼，拐过几个弯，上了2路公交车。

“郭老，又去上班啊！”街坊热情地与郭老打着招呼。一年365天，郭老两点一线几乎雷打不动。以前经常选择步行，近来年事已高，腿脚大不如前，改乘公交车上下班。

有人困惑：“这个老头都离退休31年了，还这么拼，图什么？”面对理解和不理解，93岁的郭口顺微笑着点点头，赶着自己的路，坚守着自己的岗位，风雨无阻。

“离休后，我要去做什么？我想，我还是要去做群众最需要我去做的事情。” ——郭口顺

不忘初心，为群众服务一辈子

郭口顺，原玉环县人大常委会主任，现为玉环市关工委名誉主任、坎门街道关工委顾问。今年是他入党的第70个年头。

1948年3月，他参加革命并入党，出任闻名全国的坎门英雄基干民兵营的前身——坎门民兵队首任队长。

在1951年的南排山海战中，他率领民兵，用小钓船打垮海匪的大帆船，成为中国人民革命军事博物馆陈列的经典战例。1960年，他出席全国民兵代表大会，受到了毛泽东、朱德等党和国家领导人的接见，这是对他烽火青春的最高褒奖。此后，他担任玉环水产局局长、副县长、县人大常委会主任等职，1987年离休。

当年的战斗民兵英雄，如今已白发年迈。

“离休后，摆我面前有三条路：在家休息，去企业赚钱，退下战场再上前线。”郭口顺说，当时一直在思考，有生之年，要选择一条什么样的路继续走下去？当时，玉环有两家企业，高薪聘请他当顾问，时逢在纺织厂提前退休的老伴因病动手术，急需医疗费，去企业赚点钱，在旁人看来顺理成章。

“企业请我，无非看中我的人脉资源，假公济私的事我做不来。”郭口顺拒绝了，“自己做人有四条基本原则——坚持党的理想信念；事事要带头；只求付出不求回报；生命不息，战斗不止。这四条原则，不能动。”

看到当地一些青少年不务正业，不少学生经常打架滋事，青少年犯罪率在上升，郭口顺比谁都急，就在退休当年，自告奋勇出任坎门镇关工委主任，不要分文报酬，不过节假日。

白天，走访中小学师生和家长，收集问卷，了解青少年的思想状况；晚上，伏案编写《人生的价值是什么》等宣讲材料……

一组数字，足见老人的干劲。

30年寒来暑往，郭口顺不厌其烦地投入关工委工作，放弃了2000多个节假日，做各类报告1000多场，受教育青少年30多万人次……他和其他老同志筹资500多万元助学帮困做好事，帮助了近200户没钱上学、没钱治病、生活困难的青少年和群众，挽救失足青少年上千人……

“这些成绩都是大家一起做的。”郭口顺说他身后有着老当益壮的“靠山”。玉环坎门先后有13个社区、6个村和众多企业的数百名老干部、老党员、老同志在郭口顺人格魅力和精神的感召下，走到一起，携手参与关心下一代工作。

每年3月，郭口顺都会如约来坎门英雄基干民兵营哨所，给前来参观的学生们讲英雄故事。哨长王敏对郭老特别崇敬，她说：“自己在这里站岗三年多了，郭老年年都会来。他不忘初心、牢记使命的精神，值得我们传承下去。”

“这辈子，我最看不得老百姓受苦。”——郭口顺

竭尽所能，丹心赤诚为树人

自投身关心下一代工作，郭口顺便身体力行，身兼多所学校的校外辅导员、监督员、名誉顾问等，整天忙碌在坎门各所学校、村居，每年至少作报告30多场次。

30年了，经郭口顺帮教的人，不少人事业有成。在他们心目中，郭口顺就是一抹温暖的阳光。

坎门人阿伟（化名）如今当上了船老大，还拥有一个幸福的家庭。可在20来岁时，他却是绰号“打手”的小混混，整天惹事生非，家人早已撒手不管。

看到郭口顺一次次上门劝导，阿伟不胜其烦，无奈郭口顺极为“难缠”，始终不肯知难而退。逢年过节，郭口顺还常带着礼物上门探望。

有一年，阿伟因为打架被拘留了，家人也见怪不怪了，是郭口顺去派出所，把他保释了出来。他鼓励阿伟：“年轻人犯错不可怕，就怕不改。我知道你其实是个热心的好小伙子，一定会变好的。”

一向鲁莽的阿伟，内心深处被感染了。“后来 ，阿伟告诉我，他做生意时，一旦遇到争执，就尽量冷静。”郭口顺说，看到他们的日子走上正轨，越过越好，他觉得心里特别踏实。

感激郭口顺的，不仅有当年的“问题”青年，还有众多困难家庭。“这辈子，我最看不得群众受苦。”对群众的难处，郭口顺即使素不相识，也想方设法帮助。

“郭爷爷是我一辈子的恩人。”提起郭口顺，坎门姑娘李莉言辞中充满了感激。

如今，李莉的日子过得很幸福。谁能想到，在十多年前，她身患重病，因为无钱医治而命悬一线。

郭老和关工委的老同志们，发动社会各界为她筹集捐款，使她得到及时救治。他们还鼓励帮助李莉，在病床上完成了初中学业。后来，李莉还考上了大学。“现在，我和郭老还常有联系，平时也常做公益，帮助更多的人。”李莉说。

小伙子李新建，在2013年，得了脊椎骨弯曲症。高达数十万的医药费，让这个本就穷困的家庭陷入了绝望。郭口顺又是联系医院，又是举办爱心捐款活动，前前后后为李新建筹集了二十余万元的善款。最终，小伙子重新直起腰杆，开启了新的人生。

30多年来，郭口顺和坎门关工委其他老同志，一直热心助学帮困，先后帮助了200多户没钱上学、没钱治病、生活困难的青少年和困难家庭，其中资助13名贫困学生顺利完成大学学业，有2人还考取了研究生。

“帮扶没有诀窍，只有：爱心、决心、耐心、恒心。”——郭口顺

赤忱感化，上演着禁毒传奇

2月28日下午，社区戒毒人员小钱，到禁毒阳光会所接受尿检。

小钱一进门，郭老起身轻轻拍了拍他的肩膀，给他倒了杯水。

“过年好吗，最近生意怎么样？”郭老拉着小钱坐了下来。“遇到有合适的姑娘，就再组个家，好好过日子。”

“挺好的，现在还是先拼事业，再谈成家的事儿。”小钱摸了摸头，有些不好意思。

小钱是四年前染上毒瘾的，三年前开始在社区接受矫正，郭口顺团队、社区、家庭“三管齐下”，小钱摆脱毒瘾，把精力转移到了生意上。

“郭老就像我的爷爷，常给我打电话。我有困难了，心情压抑了，也会打电话找他聊聊。”小钱说，听着郭老真诚关切的话，烦躁的情绪就平复了。“他的话有温暖的力量。为了家里的孩子，为了自己的未来，为了真诚的郭老，我都不能再复吸。”

“劝解没有什么诀窍，只有八个字：爱心、决心、耐心、恒心。”这是郭口顺多年的经验。

郭口顺给我们讲起了阿俊的过往，这是个让民警也十分头痛的“吸毒老手”，曾三进戒毒所，做好他的戒毒工作，能影响一大片人。阿俊行踪不定，如何找到他就成了难题。2006年的一天，老人们终于得到消息，阿俊这段时间住在坎门的东风山上。

“去山上，找阿俊！”当时平均年龄80岁的几位老人，沿着泥泞的小路上山，连着扑空好几次，才找到阿俊。

老人们的执着，打动了阿俊，他说：“你们与我素昧平生，却为了我这么辛苦费心，我听你们的。”当天，他就跟着老人们，去派出所做了尿检。

此后，老人们得知山上还住着阿俊的老母亲，还两次自掏腰包，买了米、面、油到山上，去看望阿俊的母亲。

几年前，从戒毒所出来的阿俊，孤苦伶仃，寄住在他哥哥的廉租房里，买被褥的钱都没有，郭口顺塞给他1000块，让他买了被褥和生活用品。

去年冬天，郭口顺见阿俊衣服破旧单薄，又掏钱给他买衣服。要过年了，又一次给阿俊送去1000元，希望他能过个好年。

“阿伯，你这样对我好，我怎么回报你，我只有一条，我这辈子再也不吸毒了，不然我对不起你。”当时，阿俊对老郭许下了诺言。

至目前，阿俊在社区戒毒期间表现良好。

郭口顺说，他觉得自己这辈子，做得最成功的事，就是在拔毒瘾这个钉子上的努力，终是得到了一些成果。

上世纪九十年代，毒患在玉环滋生蔓延，坎门的吸毒人数，曾一度位居玉环之首，毒情形势严峻，一些不法分子甚至用“毒品能够治病、美容”的说法来蛊惑人心，很多家庭因此支离破碎。

在郭口顺的提议和坚持下，2007年，坎门禁毒阳光会所诞生了，坎门街道关工委的帮教工作正式提上了行程。此后，一批批帮教志愿者，用真诚和执着，谱写了一篇篇的禁毒传奇。

“我为什么要留在关工委，揽下这别人看来有人身风险，碰不得的事？”关工委秘书长骆石绵说，“我的两个儿子都是办厂的，我退休后，儿子们劝我在家安享晚年，或是在厂里帮忙，可是，我真被郭老感动了，他比我大20岁，不拿分文发挥余热，我希望自己也可以。”

如今，林森木、郑高金、邱允水、黄月松、徐本盛、叶金弟等一批离退休干部，都成了坎门禁毒阳光会所的资深骨干，还有625名老干部、老教师、老民兵、老渔民被郭口顺的执着感动，成为禁毒帮教志愿者。

截至目前，坎门禁毒阳光会所累计帮教吸毒人员432人，95%以上的吸毒者就地接受帮教，263人成功脱毒，占辖区总吸毒人数的61%，帮助安置就业、创业人数达到80%以上，打破了“一日吸毒，终生吸毒”的魔咒。

坎门禁毒阳光会所，由此还获得全国禁毒工作先进集体。2015年6月25日，习近平总书记在北京亲切会见了先进集体代表。

“住房差怕什么，一个人最怕思想落后。”——郭口顺

甘于清贫，身居陋室矢志不移

郭口顺的家，是一幢30多年房龄的老房子，墙体有些斑驳。50多平方米，一间卧室、一间杂物间、一间餐厅，卧室里放张桌子几把椅子，算是待客好用。很难想象一名离休干部，住房条件会如此“寒酸”。水泥地坑坑洼洼，女儿担心老人摔着，特地给铺了地砖。

郭家的房子最引人注目的，是墙上高挂的受奖照片和满满一橱柜的荣誉证书，以及随处摆放着的奖杯。郭口顺先后50余次被评为省和台州市先进个人，7次获得全国优秀离休干部、全国关心下一代工作先进个人等国家级荣誉……这些褒奖，为这间有些黯淡的陋室，增添了无数光彩。

“离休那年，政府给分了一套100多平方米的新房子，可老头子坚持不要，说自己已经从领导岗位上退下来了，不能享受这个待遇。”老伴张顺花翻起“旧账”，后来一家人只好回到老家坎门，住进了玉环水产局一间10平方米的宿舍。

“干了一辈子革命工作，到来头咋过成这样？”老伴张顺花说自己想不通，曾几次打算向组织反映，却都被老郭制止了，他总说“一个人最怕思想落后，房子差怕什么，能住就行了。”

直到3年后，有领导上门慰问，发现实情后大吃一惊，这才安排了现在的这套房子，一住就是30多年。

让张顺花最介意的是，郭口顺尽去关爱别人的下一代了，没把自己的下一代关爱好。

当年，响应国家号召，郭口顺把大儿子送去了内蒙古支边，把另外两个孩子送去了支农。

后来，在郭口顺担任副县长时，大儿子从内蒙古支边回来，满怀期待地找他安排工作，没想到郭口顺说：“那么多人等着安排，我怎么能以权谋私？”

大半年后，眼见儿子的工作没有着落，张顺花无可奈何，只得从纺织厂提前退休，让儿子去顶职。不料几年后企业倒闭，大儿子下岗，多次碰壁仍找不到工作。

郭口顺对大儿子说：“帮你找工作不难，但我不能徇私情，否则老百姓会怎么看？”

张顺花说，当时，大儿子很难理解，平时慈祥的父亲，为何这般“无情”？迫不得已，大儿子只能到一家私企上班，积劳成疾，在一次扛货物上楼时引发脑血管破裂，全身瘫痪。

如今，郭口顺每周都会抽时间看望瘫痪的大儿子，尽一份迟到的父爱。

郭口顺子女们，几十年来都在各自工作岗位上打拼，没有一个沾过他的光。回忆往事，郭口顺虽有感慨，却依然无悔：“共产党干部手中的权力，是人民给的，为个人谋私利的事情，再小我也不干。”

时光流转，无论身居要职还是告老还乡，不管地位和身份如何变化，郭口顺内心的信念不变、执著如初、激情依旧。他说：“能为党和人民工作，就是最大的快乐。作为一名共产党员，就要时刻保持一颗初心。”

一年又一年，看到他逐渐步履蹒跚，却仍然坚守岗位，很多人会问他：“老郭，你要做到什么时候？”

郭口顺说，“只要脑子还能思考问题，手脚还能动，党和人民需要，我就继续干下去。”

前不久，坎门一位姓裘的社区（吸毒）矫正人员定期前来做尿检。郭口顺接过尿液样品，一丝不苟地插入试纸，耳聪目明手不抖……

永葆共产党人的本色

△黄保才

他，93岁，参加革命工作70年，入党70年，离休31年，现在还当着一个县级市关工委名誉主任、一个街道关工委顾问，每天上班，名副其实，真顾真问。

郭口顺，一个如雷贯耳的名字，一位令闻者肃然起敬的老者。

他的事迹，在最近的一二十年里，频频“飞”出榴岛玉环，传遍台州湾畔，播撒浙江大地，远扬大江南北。

今天，我们再一次走近老人，用质朴之笔抒写他的初心与坚守，读来仍感人肺腑，动人心弦。

作为一位拥有“古稀”党龄的共产党员，郭口顺经历了革命战争年代、社会主义建设时期、改革开放大潮。

无论何时何地，在何岗位，他都用实际行动，时时刻刻践行着入党时的庄严誓词，履行着共产党人全心全意为人民服务的宗旨。

他的言行足迹，与习近平总书记在党的十九大鲜明宣示的“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”，高度契合。

郭口顺真正做到了永葆共产党人的本色，那就是凭着信仰与信念的力量，与岁月顽强对抗，不服垂垂老矣，永葆蓬勃朝气，永做人民公仆，勇当时代先锋，无愧民族脊梁。

他内心足够强大，品格高尚纯洁，让熟悉他的人自愧不如，让不熟悉他的人敬仰有加。

与他同事过的人，无论是像他一样的老领导，还是一般干部，纷纷与当地宣传部门负责人说，要宣传就宣传郭老，他太不容易，并且无可挑剔，我们都不如他，他令人心悦诚服。

他们推荐的口吻中，透着“虽不能至，心向往之”的意味。

郭老几十年如一日，不忘入党誓词，永远对党忠诚，始终积极工作；他总是大公无私，乐于奉献，“随时准备为党和人民牺牲一切”。

郭老用一辈子的行动，将“全心全意为人民服务”具体化形象化，落小落细落实。他担任领导职务时恪尽己责，履职为民，离休后仍心系民瘼，“最看不得老百姓受苦”“做群众最需要我去做的事情”，不顾自己年事高，言传身教青少年，助学扶贫不停步，禁毒帮教挽迷途。

他所亲历亲为的一件件一桩桩好事，不仅让身边的民众拥有了实实在在的获得感、幸福感，也引领带动了身边一批又一批老同志，加盟关心下一代事业。

一个老共产党人兼济民生的情怀，足以点燃强大正能量，在全社会凝聚推动社会进步的磅礴力量。

犹如一棵咬定青山的“不老松”，郭口顺面朝大海，挺立在榴岛最高处，坚守着为民服务的事业，坚守着共产党人的特操。

他多年坚守领导岗位，经受着权力的考验，却抵御住各种外界的诱惑，换得两袖清风，一身正气。他公而忘私，甘于清贫，“子女们从未沾过他一点光”，因为他深知，共产党干部手中的权力，是人民给的，“为个人谋私利的事情，再小我也不干”。

其实，郭老的子女晚辈们应该为有这样一位父辈、祖辈自豪，他们“沾”着老人的光，这是一种足以砥砺世世代代的永恒精神之光！共产党人郭口顺不忘初心，牢记使命，永远奋斗的精神，值得所有同道者学习！

部分图片来源于网络

作者： 台州新闻客户端记者陈 霜 牟同飞 詹晓霞/文 李昌正/摄

责任编辑：张玉