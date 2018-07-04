西安“摇号内定”涉事楼盘即将再摇号：106套房源

原标题：西安“摇号内定”涉事楼盘又准备摇号了 106套问题房源再发售

对于之前发生“摇号门”的西安市南长安街一号，大家应该多少还有一些印象吧……

南长安街一号

摇号选房“走后门”

多人被处理售房被叫停

5月24日晚上，有微博爆出西安市南长安街一号4月30日摇号选房中的部分房源之前已经被内定，并且配有详细的内定房号和所涉及的多名公职人员名单。

名单爆出之后，西安市长安区成立调查组，对名单上的人员进行逐一约谈。之后调查组发布通报，相关人员涉嫌破坏计算机信息系统犯罪，警方立案侦查，对销售人员、摇号系统操作员等7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对曝光名单中的35名公职人员进行了严肃处理，融创品牌在西安的所有楼盘，暂停受理其新申请预售许可，违规销售的106套房， 重新公开摇号销售。

106套问题房源再发售

当期未摇中者可再摇一次

6月2日西安市长安区住房保障和房屋管理局发布关于对西安天磊置业有限公司违规销售商品住房处理情况的通报，责令其整改。

7月2日，时隔一个月，南长安街一号在其公众号对自身整改情况发布公告，对于之后清理出的106套问题房源，再次进行公开摇号选房，摇号选房的对象就是4月30日摇号选房过程中，没有选上房源的购房者。

关于南长安街壹号项目57#58#59#

剩余106套房源遗留问题处理的公告

我公司按照《通报》的要求，已将南长安街壹号（以下简称项目）57#58#59#楼违规销售的106套房源清退完毕，按照西安市《关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》第十三条“公证机构、房地产开发企业应根据信息核验通过后的意向购房人名单进行摇号排序选房、售房。涉及有关遗留问题，按照“一事一议”的原则，会商研究处理。”我公司拟于近期重新公开摇号销售，现将该批房源及有关资料收取办法公布如下：

一、 资料收取时间：

2018年7月2日-2018年7月4日，每天9：00-20：00；

（逾期未按照本公告递交资料，则视客户自动放弃本次摇号选房权利）

二、 资料收取对象：

本次收取资料客户仅限参与项目2018年4月29日57#、58#、59#楼签到摇号，但未认购的客户参与（不包括106组退房客户），共计2548组；

三、 资料收取地点：

南长安街壹号营销中心；

四、 选房形式：

本次房源开盘选房形式另行通知；

五、 资料收取明细：

（1）购房意向登记人（已婚需提供夫妻双方）身份证复印件。

（2）户口本复印件：首页、户主页、夫妻双方页（若夫妻二人不在同一户口本，夫妻双方户口本都需提供首页、户主页 、本人页原件复印件），如有未成年子女，则需提供未成年子女页复印（以家庭为单位，若子女已成年无需提供相应资料）。

（3） 结婚证首页、主页及编码页。（两本各一份）

（4） 单身声明：现场提供专用模版（单身、离异后单身），客户需按照统一模板手抄一份并签字及按手印进行确认。（原件一份）

（5）离婚：离婚证（首页、主页及编码页）和离婚协议（须有民政局公章）复印件；如法院判决执行的可提供法院判决书复印件。

（6）提供连续2年的个人所得税或社会保险证明（养老、医疗、工伤、失业或生育保险均可），时间起算点应以购房前一个月往前推24个月。已退休或社保缴纳年限届满的，提供退休前2年的社会保险或参保年限届满的证明。（原件一份）

（7） 军人（驻陕和陕籍）：需提供军官证复印件、在职证明（以红头文件格式内容注明驻地地址，需由团级以上单位开具），陕西籍军人还需提供原籍证明；若已婚还需提供配偶身份证复印件、配偶户口本复印件（详见上述户口本要求）。（一式一份）

（8）人才引进：对符合《西安市深化人才发展体制机制打造“一带一路”人才基地若干政策措施》相关条件的5类（A、B、C、D、E）人才，不需提供两年社保或完税证明，需提供人才认定书（复印件一份）和人才引进单位出具相应证明材料。（原件一份）

（9）购房人需现场填写《西安市长安区商品房购房资格审核申请表》和《承诺书》。

（10）征信报告。（已婚需提供夫妻双方的征信报告）

六、 106套房源及一房一价公示：

西安天磊置业有限公司

2018年7月1日

在发布的公告中，明确说明，此次摇号选房的购房者总数为2548人，收取资料的时间是7月2日至7月4日。出现作弊行为的摇号选房中，所有没有摇中房源的购房者，已经全部接到了自己对应的销售人员打来的告知电话。时隔多日之后，南长安街一号销售中心，再次进行资料登记。

记者也了解到，经过了这么长时间，有些客户有可能已经在别的楼盘选到房子了，所以具体人数还在进一步确认中。

106套房源集中在三栋楼上，面积从99平到124平不等，而所标注的价格和之前的价格完全一致没有变化。本次所交资料也和之前相同，目前为止，摇号选房的方式， 以及时间还没有正式公布。

来源： 陕西都市快报

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责任编辑：张玉