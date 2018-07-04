报告显示中国碳排放量或已见顶:提前兑现气候承诺

原标题：报告显示中国碳排放量或已见顶 将提前兑现气候承诺

参考消息网7月4日报道 港媒称，根据7月2日公布的一份研究报告，从2014年到2016年，中国的二氧化碳排放量有所下降，或许已经达到峰值，结构性经济变化使中国得以提前实现预期目标。

据香港《南华早报》网站7月3日报道，研究人员说，2014年至2016年，二氧化碳排放量下降是在经济转向高科技行业之后。

报道称，中国在2015年巴黎气候大会之前曾誓言要在2030年左右使二氧化碳排放量达到峰值，中国气候官员已经表示，中国可能提前兑现承诺。

而英国《自然·地球科学》月刊刊登的这份研究报告说：“回顾起来，这一承诺可能在作出时就已兑现。”2013年，中国的二氧化碳排放量达到创纪录的95.3亿吨，在随后的3年逐步下降，2016年降至92亿吨。

报告说，从2000年到2013年，中国的二氧化碳排放量平均每年增长9.3%，但中国经济在2014年经历了“结构性断裂”，随后转向不那么高碳密集型的高技术行业。

研究报告作者之一、东英吉利大学气候变化经济学教授关大博（音）说：“除非出现巨变，否则中国的排放量将稳定下来，并逐渐减少。”

不过，关大博说，2017年的计算结果并不完整，没有考虑到煤炭质量提升、效率提高或土地利用变化等因素，这些变化可能会让碳排放总量减少。

责任编辑：张玉