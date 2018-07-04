中国成最大天然气进口国 外媒：这几国或享受红利

原标题：中国成最大天然气进口国 外媒：这几个国家或可享受“红利”

参考消息网7月4日报道 美国《福布斯》杂志网站7月1日刊登题为《中国将需要更多的美国天然气》的文章称，为了帮助清洁雾蒙蒙的天空和减少二氧化碳排放，中国必须扩大清洁能源在能源需求组合中的作用，目前该国的清洁能源仅占总供应量的6%-7%，而最富裕的经济体的比例为近30%。文章认为，中国将保持为最大的增量天然气用户。

文章称，仅去年一年，中国的天然气需求就增长了15%以上，进口增长了30%。中国刚刚超过日本成为世界上最大的天然气进口国，不过日本的液化天然气进口量仍是中国的两倍以上。然而，由于经济、政治、技术和天气等问题，带来外国供应的主要干线往往只有50%-60%的利用率。

文章称，诚然，中国的许多液化天然气来源存在问题，从而为美国液化天然气打开大门。例如，澳大利亚国内天然气严重短缺；卡塔尔暂停生产液化气，其国内需求猛增；印度尼西亚需要保留更多的天然气来支持一个能源匮乏的穷国。事实上，很明显，中国深知美国液化天然气给中国带来的独特价值。美国液化气的销售有非常灵活的合同（没有严格的目的地条款限制转售）；价格与石油无关，而是基于天然气供需的透明基础。从2016年开始，美国液化天然气有60%是在现货市场售出的。大多数其他供应商仍需要使用不那么方便的长期交易来满足贷款机构的需求，并为高成本项目提供资金。美国仍将继续有大量的天然气可供出口。到2020年，美国可以控制全球液化天然气供应量的20%至25%，而现在的比例仅为8%。2017年，中国的进口占到美国液化天然气出口的15%。

文章认为，向中国提供能源就像用软管来填补奥林匹克大小的游泳池。不要担心别人把另一个水管放在池子的另一边。

文章称，俄罗斯将是一个关键的供应国，但俄罗斯天然气工业股份公司供应的管道不足以为美国对华出口的液化天然气前景蒙上阴影。中国国内的天然气产量将继续增加，但进口的必要性不会削弱，特别是液化天然气。中国页岩气产量潜力巨大，但由于缺乏管道、地质条件艰苦、资源匮乏、水资源短缺和技术障碍等多种因素，中国页岩气的产量将受到限制。如今，页岩气在中国天然气总产量中只占6%到8%，而美国的这一比例为85%。展望2030年，中国约65%的天然气需求可能需要靠进口来满足。（编译/洪漫）

资料图片：2017年1月7日，员工在位于四川省遂宁市的龙王庙组气藏天然气净化厂巡检。新华社发

责任编辑：张玉