今起南方强降雨扩大至江淮等地 三预警同时发布

原标题：今起南方强降雨扩大至江淮等地 三预警齐发

中新网客户端北京7月4日电 进入7月以来，中国降水范围广泛，四川盆地、陕西南部一带持续强降雨。今起，南方强降雨范围将扩大至江淮等地，与此同时暴雨蓝色预警、山洪灾害气象预警、地质灾害气象风险预警也在3日同时发布。

7月2日，四川仁寿县清水镇遭遇暴雨袭击，清水小学进水被淹，1093名师生被洪水困在校园内，情况万分紧急。 梁卫东 摄

南方强降雨扩至江淮等地 三预警齐发

近日，四川盆地、陕西南部一带持续强降雨。其中，陕西更是迎来了今年入夏以来最强降雨过程。

受副高东退和冷空气共同影响，6月29日起，陕西部分地区出现强降雨天气过程。

据气象部门监测，2日7时至3日7时，共1496个气象监测站出现降雨，强降雨集中于汉中大部、宝鸡和西安等地区，共5站大暴雨。为应对强降雨，陕西省气象局于2日7时30分启动暴雨三级应急响应。

在四川，7月1日下午，四川省气象台发布暴雨蓝色预警，2日下午升级为暴雨黄色预警。

此外，贵州北部、湖南北部、安徽中部、江苏中南部、浙江、福建、广东东部等地出现分散性暴雨，局地大暴雨，北京西部、河北西北部出现大到暴雨。

中央气象台预计，7月3日20时至4日20时，四川盆地东部、陕西中南部、山西西南部、河南中西部、湖北北部和西部、湖南西北部等地的部分地区有大雨或暴雨。

此外，江南东北部、江淮西南部、广东南部沿海、云南西北部、西藏东南部、新疆伊犁河谷等地有分散性大雨或暴雨。内蒙古东北部等地有分散性大雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

7月3日18时，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，水利部和中国气象局在同一时间联合发布了山洪灾害气象预警，自然资源部与中国气象局联合发布了地质灾害气象风险预警。

7月2日，暴雨致成都机场187个航班延误，1.3万名旅客滞留。 吕俊明 摄

川陕局地受灾 成都暴雨致机场取消航班161架次

受持续强降雨影响，近日，四川盆地多地出现城市内涝，农田被淹，山体垮塌，房屋损坏等现象，陕西部分地区也遭遇洪涝，为民众生活、交通带来不利。

其中，陕西省民政厅3日披露，该省汉中、商洛、宝鸡、西安等地发生洪涝灾害。

截至7月3日9时，灾害共造成1.66万人受灾，紧急转移安置293人；农作物受灾1196.75公顷，成灾930.95公顷，绝收282.55公顷；倒塌和严重损坏房屋167间，一般损坏房屋293间，直接经济损失3447.76万元。

7月2日，成都市蒲江县遭受强降雨，寿安镇、西来镇等多处农田、道路被淹。

成都双流国际机场方面透露，2日的暴雨天气导致成都机场161架次航班取消，是近年来成都机场因极端天气单日取消航班量最多的一次。

四川省防汛抗旱指挥部3日对外称，持续强降雨已造成四川22个县（市、区）11.59万人受灾，农作物受灾面积4.44千公顷，公路中断162条次。

2日晚，国家防总工作组抵达四川指导防汛抢险工作。

来源：中央气象台网站

华北江南高温重现 杭州长沙等地闷热感明显

根据中央气象台预报，7月3至12日，中国的主要降雨区将位于西北地区东部、黄淮西部和南部、江淮、江汉及四川盆地、云南西部和南部等地，累积降雨量有50~120毫米，部分地区有150~200毫米，局地300毫米以上。

据介绍，上述大部地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。此外，华北、东北地区有20~40毫米降雨，局地可达50~80毫米，基本接近常年同期。

与此同时，从今天开始，华北江南的高温天气将重现。

据中国天气网报道，随着今年第7号台风“派比安”逐渐北上远离，副高再次向西伸进，江南地区将重回晴热天气，高温再度蔓延。

其中，4日至7日，华北东部将出现高温天气；4日至10日，江南、华南东部等地将出现持续性高温天气。

但与上周的高温天气相比，本周不论是北方还是南方，高温范围都略逊一筹，北方主要集中在北京、天津、河北中部，而南方可能出高温的省会城市主要是杭州、长沙及南昌。

北方炎热程度相比上周也稍弱一些，但需要注意的是，江南由于前期降雨较多，后期高温再现时处在副高控制下，空气湿度仍然较大，闷热感明显。气象部门提醒民众做好防暑降温措施。（完）

责任编辑：张玉