环球时报：投资玻利维亚 要和工会打好交道

原标题：投资玻利维亚，要和工会打好交道

[环球时报综合报道]从国名“多民族玻利维亚国”可以看出，玻利维亚当地族群很多，印第安人各部族的权益得到高度保护。莫拉莱斯更是史上首位印第安裔总统，处理好社区族群关系是在玻利维亚和整个拉美地区都要格外注意的问题。

目前，中国在玻利维亚的早期侨民主要来自台湾，20世纪80年代末期以后，来自上海等地的大陆移民逐渐增多。一般与玻民众交谈时，要尽量避免提及种族问题，在未征得对方同意情况下，不要对当地土著居民或其财物拍照、摄像等。

玻利维亚工会势力比较强大，特别是矿业工会常通过发动罢工、封路和游行等方式向政府施压。2015年因国际金属价格下跌影响，矿业出口收入锐减，当地发生矿工罢工事件。当地媒体也格外关注企业的劳动保障、工会权益等内容，一些外国企业的劳动保障发放不到位，对玻工人大呼小叫，薪资发放不及时等新闻常见诸报端。

总体而言，玻利维亚普通民众对中国廉价物品还是很欢迎的。但值得注意的是，日本产品质量和口碑在当地不错。日本侨民上世纪五十年代移居玻利维亚，历史上日本长期是当地主要援助和贷款的提供方之一，如今在玻利维亚东部农村也有几个日本村。（沈诗伟）

责任编辑：张玉