北京中轴线申遗 文物修缮将“修旧如旧”

原标题：中轴线申遗 文物修缮将“修旧如旧”

2017年10月3日，北京，国庆节期间中轴线建筑永定门开启景观照明。 图/视觉中国

新京报讯 （记者倪伟）作为北京历史文化名城保护工作中的重点，中轴线申遗工作已经逐步展开。预计今年，太庙、社稷坛等重点文物中的居民将完成腾退，申遗保护规划和中轴线申遗综合整治规划预计完成草案。

昨日，北京市文物局局长舒小峰与三位关注文物保护的北京市政协委员做客“市民对话一把手 提案办理面对面”直播访谈节目，就公众关注的中轴线申遗进展展开讨论。

社稷坛5户居民已搬迁腾退

北京中轴线即明清北京城中轴线，目前已经确定了14处重点的文物点。这14处文物点，有的在中轴线上，也有的在中轴线两侧。

“虽然有一个非常壮美的中轴线，但目前它的保护、展示还不尽如人意。”舒小峰说，中轴线距离世界文化遗产尚有差距，有些文物需要修缮，其中还有不少不合理使用的民居、单位，需要搬迁腾退。此外，缓冲区范围内还有不少不合风貌的现代建筑需要整治。

舒小峰介绍，社稷坛（中山公园）及太庙（劳动人民文化宫）里的居民，都已纳入今年的搬迁腾退计划中。目前社稷坛5户居民已经搬迁腾退完毕，民用建筑已拆除，恢复成绿地。预计今年年底，列入计划的重要文物遗产点的搬迁腾退工作将全面完成。

将邀国际专家为中轴线审议谋划

舒小峰透露，当前，有关申遗的重要文件已经开始起草，例如申遗文本以及相关文物保护和环境整治规划、环境整治导则等。

“我们把这些工作都分解成长计划、短安排，分解到五年行动计划和年度的工作计划。”舒小峰介绍，今年市文物局确定了4大类27项重点工作和任务，正在紧锣密鼓推进。同时也在计划2019年各项工作任务。

目前北京已有7处世界文化遗产，在申遗过程中，曾经积累下好的经验和做法。舒小峰说，北京需要在中轴线申遗中继承和发扬这些经验。此外，国内各省区市和外国在申遗过程中的经验，也值得北京学习。“今年下半年，我们将邀请国际组织的遗产保护专家到北京，来帮助我们出主意、想办法。”

■ 措施

“不能拆了真文物、建设假古董”

民盟北京市委专职副主委、市政协副秘书长宋慰祖曾在提案中提出了一些文物保护中的误区。

例如，不按照传统规制来重建“新文物”，原本只有皇宫才能使用的屋顶，如今用到了城外建筑上；一些院内的牌坊，如今立到了街道上。“不要为了申遗而‘过度保护’。”宋慰祖提醒说。

对此，舒小峰也有同感。站在景山或者钟鼓楼上，总会看到一些很刺眼的建筑。有一些超高、体量过大，有一些屋顶颜色非常刺眼，下一步环境整治中将采取相应措施，争取一处一策、一楼一策。同时，文物保护的原则是不能拆了真文物、建设假古董。舒小峰表示，文物修缮将“修旧如旧”，不能过度修缮。

舒小峰提出，政府应引入社会力量参与文物保护，尽最大可能保存文物的历史信息，发掘历史文化内涵，在开放过程当中展示出来。

责任编辑：张玉