清华大学发出第一批录取通知书 夹带3D“二校门”

原标题：清华大学发出第一批录取通知书

对象均为保送生，包括语言类保送和5大学科竞赛保送，共179人

昨日下午，清华大学发出2018年首批录取通知书，对象均为保送生，包括语言类保送和五大学科竞赛保送，共179人。正在清华参加集训的生物奥赛国家队队员杨雨翔成为第一个拿到“大礼包”的人。

清华大学2018新版录取通知书夹带的3D“二校门”。

首位拿到通知书学生高二签保送协议

杨雨翔高二的时候便通过全国的生物竞赛和清华签订了保送协议，现在在北京参加生物竞赛的集训，7月将代表国家参加国际生物学奥林匹克竞赛。

虽然提前一年就已知道将进入清华学习，但昨天拿到录取通知书，杨雨翔依然很激动。“前几天就看到今年的录取通知书，很特别，不少学姐学长都开玩笑说要复读一年来拿这个通知书。”杨雨翔笑着说。

为杨雨翔发放录取通知书的是来自生命科学学院2018届的毕业生宿智霄。她刚刚被推荐为2018届“北京市优秀毕业生”。“今年我们邀请了一批优秀本科毕业生作为特别代表为新生发放录取通知书，这代表一种传承：清华精神的传承、优秀基因的传承。”本科招办主任刘震说。

7月3日起，2018年高考录取工作正式启动，预计8日左右，各省各批次录取通知书将陆续寄出。届时，印着“清华，是你一生的骄傲”的淡紫色信封，将载着校长邱勇给新生的赠书、致新生的信、录取通知书以及新生入学须知、资助政策介绍、银行卡等完备的入学材料，从清华园飞向2018级的“八字班”新生身边。

昨日，清华大学生命科学学院2018届的毕业生宿智霄(左1)为杨雨翔同学(左2)发放录取通知书。

新版录取通知书内附“3D”校门

清华大学2018新版录取通知书有个特殊设计，夹带一份3D“二校门”，由师生共同打造、手工定制，最近很有热度。

这个3D“二校门”有30多件纸艺部件，上百个拼插结构，经过激光雕刻、剪裁、拼插组装，是清华师生在特殊纸材上的“妙手生花”。打开录取通知书，3D“二校门”就会跃然纸上。

这个独特的设计是清华大学美术学院的管玉磊的毕业设计，历时半年设计完成，后来和学校敲定将这个设计产品进入新版录取通知书。敲定后，十几位师生手工做了3个月，把二校门“3D”到了每一封录取通知书上。记者在现场看到，这个录取通知书不同之处在于可以180度平铺，打开后可以完整立体并且稳固地展现，确保录取通知书可以长久保存，成为同学们的珍藏。

管玉磊告诉记者，之所以选择二校门作为设计点，是因为二校门是清华建校之初的入口，是清华的标志建筑，是学生在清华开启新生活的地方。作为2018届的毕业生，这个作品也是送给2018级新生的礼物。

此外，校长邱勇还为2018级本科新生备下第一份礼物——科普经典名著《从一到无穷大》，以及致新生的一封信。

并且，邱勇还给新生们布置了“作业”。“希望你们在来学校报到前能认真读完这本书，并在入校后与老师和同学们分享读书心得，我也期待着在学校与你们进行直接的交流。”

新京报记者 王俊 本组图片/新京报记者 吴江 摄

责任编辑：张玉