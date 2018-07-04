台将运回计划赠布基纳法索军援物资 含50辆悍马车

原标题：台运回计划赠布基纳法索军援物资，岛内官员：后续处理已有规划

[环球时报综合报道]据台湾“今日新闻网”3日报道，随着台湾与布基纳法索“断交”，台湾原本要赠送给布基纳法索的军援物资将于8 月运回台湾。

报道称，台“立法院外交及国防委员会”3日针对“立委”询问援助布基纳法索军品一事，“国防部情报参谋次长室国际事务处长”邱俊荣表示，这批货物还在运送途中，8月底运回台湾，后续处理已有规划，但目前无法对外说明。日前在“立法院”备询时，“国防部长”严德发表示，原计划给布基纳法索的3架直升机和50辆悍马车全部撤回，其中有一批特战军品从马来西亚转运，已通知船运公司不准交给布基纳法索并运回。

据悉，2016年9月，台“外交部”官员访问布基纳法索，签订合作计划，包括提供14.8亿元新台币援助。“国防部”曾赠两架UH-1H 直升机、1.5万套迷彩军服，以及1个空降营伞具等相关设备给布基纳法索。“国防部”5月时表示，目前台布无军事合作计划，亦无台方受训人员在布。（李耀）

责任编辑：张玉