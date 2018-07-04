水果价暴跌台当局重启收购 果农加工厂互不买账

原标题：水果价崩台当局重启收购，果农加工厂互不买账

[环球时报综合报道]面对岛内水果价格暴跌，从香蕉、菠萝到即将可能价崩的火龙果，台“农委会”采取事后收购的方式解决。不过岛内果农并不买账，认为治标不治本。

据台湾“联合新闻网”3日报道，数据显示，从2007年到2012年，每年因为产销失衡“农委会”收购都花了数亿元（新台币，下同），但后来发现没有实际效用，2013年之后逐渐不采用这种措施，但今年针对香蕉、菠萝、火龙果又再次启动收购加工。“农粮署”除联络食品加工厂以每公斤8元从合作社购买菠萝次级品外，当局还补助合作社每公斤2元的运销费，极力安抚。

不过果农并不买账。嘉义县大林镇青果商亿鑫负责人简源松称，虽然“农粮署”口头答应，但部分加工厂却说没有空间再收，只能捧场买一车，请他不要再多送，“这样的收购制度让人愤怒”。宜兰县兰阳金柑生产合作社顾问李念宜说，加工要考虑消费市场在哪里，加工后卖不出去，等于二次滞销，还浪费加工费用。还有农民直言，接下来火龙果、番石榴和柚子怎么办，怎么可能每一样都收购？市场就这么大，连内销都有困难，合作社收购后终究还是丢掉。

一些岛内媒体质疑，当局重启收购是为年底选举。有消息称，南部高雄、屏东等地农民已酝酿4日到“行政院”抗议。香港“中评社”3日称，大陆是台湾最大的农产品出口市场，2016年台湾政党轮替后，大陆各地前往台湾采购的意愿下降，一些大陆民众自发不吃“台独水果”，但大陆并未刻意“卡”台湾水果。根本原因是两岸关系转差，果农只能叹无奈。（向蕾）

责任编辑：张玉