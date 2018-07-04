原标题：中核员工：很遗憾，人们对我们的技术这么陌生

日本《日经亚洲评论》7月3日文章，原题：中国核工业显示压倒竞争对手的潜力 世界核工厂展是了解核能将来的必去场所。今年的参观者在中国展台发现了一扇明日之窗。该展览会于6月底在巴黎戴高乐机场附近举行，展期3天，可谓业界大牌云集。但是，中国展区似乎抢了风头。

一名中国核工业集团员工表示：“我们看到，参观者的最大反应是惊讶。他们惊讶地看到我们的技术这么先进，我们有一些核电站在建。很遗憾，人们对我们的技术这么陌生。”来自世界各地的参观者不停地提出问题。该员工说：“到这里推介我们的品牌很重要。与法国等国不同，中国是核反应堆市场的新来者。”中国或许是新来者，但掀起的波澜可不小。据国际原子能机构统计，截至今年6月，中国有40个核反应堆运行——数量居世界第四。中国目前在建的反应堆有17个，是世界上在建反应堆最多的。据估计，到2030年中国将运行超过100个反应堆。这还不算中国目前在国外寻求开发的项目。今年5月，中国核工业集团董事长王寿君与乌干达能源部长签署了核电合作谅解备忘录。同时，中国核工业集团也在加强与沙特阿拉伯和阿根廷的合作。

此前，中国一直在尽可能多地吸收技术和专业知识。如今，中国越来越被视为核电公司寻求机遇、技术和资金的交汇点。中国有望成为核能超级大国。卡内基国际和平基金会核政策项目高级研究员马克·希布斯解释称，中国以前是复制别国的核技术，如今该国迈入了一个新阶段。希布斯说：“在这个不断演进的技术领域，中国现在处于能带来革新的绝佳位置。”

中国建核电站显然出于三重因素。其一，北京视核反应堆为满足电力需求的关键；其二，政府把核能等作为燃煤电厂的核心替代选项；其三是想要拿下全球订单。

中国的发展势头也威胁到行业领头羊。Tepia研究所首席研究员久保秀夫表示，今后几十年，日本等国家可能“丧失技术”，届时将处于尴尬的境地，他们可能不得不考虑从中国进口”。（陈俊安译）

责任编辑：张玉