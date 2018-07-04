俄世界杯“中国队”未缺席 七大品牌率先“出线”

原标题：世界杯，离我们很近

叶 子 柴雅欣

在圣彼得堡举行的俄罗斯队对阵埃及队的世界杯小组赛中，中国球迷在看台上打出条幅。新华社记者 陈益宸摄

在莫斯科卢日尼基体育场，一名工作人员展示本届世界杯吉祥物——“扎比瓦卡”。 新华社记者 王毓国摄

精彩不断，激战正酣。世界杯足球赛八强已经产生，大力神杯花落谁家，万众期待。

无论是飞去现场，还是守在电视机前，球迷在观战之余不难发现，尽管国足无缘此次足球盛宴，但“中国队”并未缺席：“中国赞助队”“中国制造队”“中国球迷队”各怀绝技，中国元素在世界杯上闪耀。

“中国赞助队”

七大品牌率先“出线”

“我要在莫斯科展现中国足球少年的魅力！”蒋啸是贵州黔东南苗族侗族自治州丹寨县第三中学的学生，9岁起就跟着父亲踢球，梦想是把中国足球踢出国门。

圆梦之旅不期而至。6月14日，在2018俄罗斯世界杯开幕式，蒋啸和其他5名护旗手身着蓝色运动服，护送着国际足联会旗踏进绿茵场。

这是中国旗手首次亮相世界杯。圆梦背后，中国企业功不可没。作为2018俄罗斯世界杯首席合作伙伴和赞助商，万达集团拥有世界杯护旗手选拔权，6名热爱足球的“山里娃”因此成了幸运儿。

除了万达，海信、蒙牛、vivo、雅迪电动车、指点艺境VR科技公司和帝牌男装等中国品牌也是赞助商，在本届世界杯20家赞助商中占据7席，并且涵盖从顶级到区域赞助三个赞助级别，创下赞助数量和金额的历史最高纪录。4年前，世界杯还以西方国家赞助为主，如今，中国汉字、中国品牌也大量出现在世界杯赛场。

赛场内，LED广告屏上中国品牌占据半壁江山；赛场外，中国企业展台人气也居高不下。在圣彼得堡球迷广场，海信的互动游戏区排起了长队；在卢日尼基体育场外，蒙牛“加油世界杯定制拍照”区里，球迷们等待着和自己支持的球队“自拍”。此次中国企业组团“出征”，也是中国品牌的一次国际化亮相。

“中国制造队”

中国产品无处不在

“中国赞助队”大放异彩，“中国制造队”也毫不逊色。关注世界杯你会发现，大到赛场，小到足球，“中国制造”无处不在。

尽管与莫斯科相距超过7000公里，东莞伟光集团的生产工人们早在几个月前就投入到了世界杯的紧张“备战”。设计、制模、打磨、电镀、上色、包装、质检，经过7道工序，金光闪闪的大力神杯纪念品走下生产线，发往世界各地。从1994年美国世界杯开始，伟光集团已经携“中国制造”参加了连续七届世界杯。

一头名为“扎比瓦卡”的西伯利亚平原狼，同样与“中国制造”结缘。作为俄罗斯世界杯的吉祥物，它在全球（除俄罗斯）的生产和销售均由杭州孚德品牌管理有限公司负责。无论是“扎比瓦卡”，还是马克杯、钥匙扣等周边产品，都烙着共同的印记：“Made in China（中国制造）”。

此外，俄罗斯世界杯纪念币由中国南京造币厂制造，中国企业远大博林特提供了两个场馆的67台电梯，美的集团中标了7座场馆的中央空调，而数万球迷挥舞的国旗、呐喊号子则大多来自义乌小商品市场。

英国《卫报》报道称，来俄罗斯看世界杯的球迷们会喝中国奶制品、看中国电视机、用中国手机，还会踏上中国电动滑板车。确实，中国制造、中国服务早已深入这项国际化盛会的诸多细节。

“中国球迷队”

热情似火点燃赛场

足球赛事紧张激烈，中国球迷的激情更是火热。据国际足联公布的世界杯球票销售统计显示，中国球迷购买了超过4万张球票，在所有国家中位列第九。

为了吸引中国游客和球迷，俄罗斯推出多项优惠政策：世界杯期间凭门票免签入境、团队游免签、购物免税政策和球迷专列火车等。此外，俄罗斯的4000多个商家接入了支付宝，就连莫斯科的地铁也开通了支付宝购票。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯很多商家都专门打出横幅，欢迎中国球迷的到来。

随着中国球迷一同到来的，还有风靡大江南北的小龙虾。5月底，载有10万只小龙虾的中欧班列从武汉启程，如今已经摆在了莫斯科各中餐馆的餐桌上。

“小龙虾在国内已经加工成熟制品，加热5分钟就可以吃了。”中国农发集团鲜天下总经理蔡鑫说，这批“国际范儿”的小龙虾，除了有国人偏爱的麻辣味，还有欧美人喜欢的芝士味。不仅中国球迷有口福，世界各地的球迷都能在莫斯科享受到中国美味。

责任编辑：张玉