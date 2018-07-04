媒体：中国加入世贸组织17年贡献大 体现在四方面

原标题：入世十七年 中国贡献大（望海楼）

■ 任 重

6月28日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书。中国向世人再一次宣示自己对外开放的决心。

2001年中国加入世界贸易组织，是中国深度参与经济全球化的里程碑，标志着中国改革开放进入历史新阶段。中国加入世贸组织既发展了自己，也造福了世界。加入世贸组织17年来，中国对世界作出重要贡献。这体现在多个方面。

首先，中国拉动世界经济复苏和增长。加入世贸组织后，中国改革开放和经济发展进入加速期，中国的发展有力促进了世界经济发展。数据最有说服力，2016年，按照汇率法计算，中国国内生产总值占世界的比重达到14.8%，较2001年提高10.7个百分点。自2002年以来，中国对世界经济增长的平均贡献率接近30%，是拉动世界经济复苏和增长的重要引擎。

其次，中国对外贸易发展惠及全球。面对国际金融危机等前所未有的困难和挑战，中国采取有效措施积极应对，努力促进对外贸易回稳向好。世贸组织数据显示，2017年，中国在全球货物贸易进口和出口总额中所占比重分别达到10.2%和12.8%，是120多个国家和地区的主要贸易伙伴。2001-2017年，中国服务贸易进口从393亿美元增至4676亿美元，年均增长16.7%，占全球服务贸易进口总额的比重接近10%。

第三，双向投资造福世界各国。中国积极吸引外国机构和个人来华投资兴业，外商直接投资规模从1992年起连续26年居发展中国家首位。加入世贸组织后，外商直接投资规模从2001年的468.8亿美元增加到2017年的1363.2亿美元，年均增长6.9%。外商投资企业在提升中国经济增长质量和效益的同时，分享中国经济发展红利。中国对外投资合作持续健康规范发展，对外直接投资年度流量全球排名从加入世贸组织之初的第26位上升至2017年的第3位。中国对外投资合作加快了东道国当地技术进步步伐，促进其经济发展和民生改善，创造了大量就业机会。

第四，中国为全球提供公共产品。面对世界经济发展困境，中国提出共建“一带一路”倡议。“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，对于促进各个国家和地区之间深化合作和共同发展，维护和发展开放型世界经济，推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，推动构建人类命运共同体发挥着重要作用。此外，中国国际进口博览会是中国发起的、多个国际组织和100多个国家参与的国际博览会，是推动全球包容互惠发展的国际公共产品。首届中国国际进口博览会将于2018年11月举行。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品。中国国际进口博览会将为各国出口提供新机遇，为各国共享中国发展红利搭建新平台，为世界经济增长注入新动力。

事实证明，中国坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，遵循世贸组织自由贸易理念，在对外开放中展现大国担当。从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国开放胸襟、拥抱世界，为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉作出了重大贡献，成为世界经济的主要稳定器和动力源。

（作者为国际问题观察员）

责任编辑：张玉