台旅游市场因缺少陆客不景气 蔡还在宣扬“最好”

原标题：少了陆客，台旅游业旺季难旺

本报记者 陈晓星 文/图

日月潭畔曾经大排长队的“阿婆茶叶蛋”，因陆客锐减而生意大不如前。

暑期是旅游市场的黄金时段，各种准备工作早已启动。但近日台湾当局公布的数字显示，大陆游客仍在减少中，其中又以健检医美、专业交流、商务交流下跌最多。台观光局也口出怨言，表示市场如此不景气，大陆游客是台湾的最大客源，业者申请大陆游客入台证件时还会被刁难，旅游市场热不起来。

几乎同时，蔡英文出席券商公会主办的年会时称，台湾经济正处在20年来最好状态，结果这句话成为新鲜出炉的最大“槽点”，记者询问台湾一位旅游业者的看法，他苦笑：“除非台湾经济不包括观光。”

缘木求鱼

2016年蔡英文选举时给台湾旅游业者吃了定心丸，首先她强调旅游业的重要性：“观光不仅能促进乡村经济，缩小城乡差距，是效果立见的政策，所以各地都要强力发展观光，增加民间财富。”并且声称有开拓日、韩、东南亚旅游客源的后续保障。

蔡英文执政之初，赴台游客锐减，当年7月大陆游客数掉了15%，为历年同期降幅最低，旅游业者开始怨声载道。为了平息民怨，民进党当局启动“保障”，大手笔拿出3个亿（新台币，下同），旅行社只要招揽台湾当地游客或外籍游客成团就可申请补助。

“花钱请人来旅游，真是荒唐！”当时接受记者采访的一位旅游业者表示。事实证明，这3个亿花出去之后，当年旅游人数为5年新低，比2016年少了700万人次，旅游收入跌得更惨，观光产业变“关光”。民进党当局声称“开发了日韩以及东南亚的游客，已经弥补了陆客减少带来的缺口”， 但被舆论痛批“数字灌水”。旅游业者质问：就算人数缺口补齐了，但产值呢？“陆客减少的损失根本补不过来。”

撒钱招骂

蔡英文虽高喊“最好”，但至少清楚旅游业一路颓势。因为此前，民进党当局又撒了一大把钱，宣布为了推动南部旅游，如旅行社组团到台南、高雄、屏东、台东及澎湖5县市旅游，每人每日补助500元，此外，还补助一半的交通费用。补助总预算为4000万元。

照理说撒钱总有人买账，但此次连受益的旅行业都没掌声，因为大家心知肚明，年底不就选县市长了吗？何况还带着“南部”这么明显的选举标签。撒钱之意不在旅游发展，而在“绑椿”买票啊！

今年5月20日蔡英文执政满2周年，台湾各机构的民调均显示，对蔡英文的不满意度都已过半。其中民进党的票仓台湾南部县市对蔡英文的支持度降幅最大，云（林）嘉（义）（台）南的不满意度达52%，只有33%满意；高（雄）屏（东）澎（湖）的不满意度为44%，38%表示满意。民进党曾自得于在南部“推出个西瓜都能胜选”，今年意欲在南部选举的民进党候选人却惊呼“基本盘松动了”。

民进党上台后忙着斗争清算，重政轻商，忽略了支持者想要的是过好日子。结果，高雄街头悬挂出“民进党不倒，经济不会好”的条幅，高雄的知名餐厅倒闭，旅馆排着队出售，老字号的“金园饭店”因没有游客要转型为养护中心，高雄游览车业者江其兴自曝民进党上台后“惨赔4亿”，痛呛“蔡英文不配当领导人”。

在这个背景下，撒钱独厚南部，声称要带动观光，却落下“骗选票”的口实。

无力回天

民进党当局的产业政策就是选票政策，花3个亿短期刺激了人头数，买个刚上台的面子，又在选战开打之时撒4000万，讨好一下自己的票仓。蔡英文上台后的种种施政，都围着撑住面子、讨好选票、打击对手打转，经济自然难有发展。

台湾旅游业的正道现成摆着，舆论、业界苦口婆心话说了一火车，业界表示欢迎蔡英文在两岸关系上“发夹弯”。因为就像高雄、台南、蔡英文老家屏东这样的南部县市，也是陆客来台的受益者。去年高雄市游客为220万人次，比前年少了78万人次；台南市游客为48万人次，比前年少了接近6万人次；屏东县游客为183万人次，少了74万人次。改善两岸关系，为大陆游客提供和谐的政治氛围和社会善意，恢复大陆游客赴台意愿是台湾旅游业健康发展的关键。

此外，如果民进党当局真着眼于发展旅游业，就应该在景点配套设施、升级景区内涵、提高景区管理上下功夫，这些方面进步一二，对未来旅游发展都是长足支撑，比补助团应时而生、一哄而散要有效得多。当下，台湾景点普遍存在内涵浅、特点少、短视经营的隐患。老街、古镇雷同，新生景点抄袭，没有深度的文史挖掘，只满足于“晒”和“打卡”的需求，往往一窝蜂后就少人问津。

高喊“最好”没用，因为事实摆在那里——旅游市场就是不旺。

责任编辑：张玉