宁夏首富卷入赖小民案 其女曾称他也吃8元的拉面

原标题：宁夏首富贾天将：曾卷入当地官员腐败案

天元锰业创立于2003年，经过10多年的发展，成为世界最大的电解金属锰生产企业，公司董事长贾天将被称为“世界锰王”。2017年《胡润百富榜》显示，贾天将身家达到160亿，位列大陆第199位，是宁夏首富。

天元锰业官网贾天将在会议现场。官网截图

农民企业家，敢于冒险；2014年，天元锰业扩建分厂时资金链断裂；后来在当地政府帮助下走出危机

此番卷入赖小民案之前，天元锰业及其背后的“世界锰王”、“宁夏首富”贾天将都极为低调。

天元锰业创立于2003年，经过10多年的发展，成为世界最大的电解金属锰生产企业，公司董事长贾天将被称为“世界锰王”。2017年《胡润百富榜》显示，贾天将身家达到160亿，位列大陆第199位，是宁夏首富。

新京报记者调查获悉，贾天将是一位在宁夏白手起家的农民企业家，在当地人脉广泛，与政府关系密切。通过数次在锰业市场的“果断操作”，贾天将带领天元锰业急速崛起。与此同时，争议也如影相随。2016年，贾天将曾卷入当地一场腐败案。

敢于冒险的农民企业家

宁夏中宁，号称“枸杞之乡”，距离宁夏回族自治区首府银川市140公里，是一个普通的县城。十几年前，贾天将在此买下一家老厂。因此，中宁拥有了第二“特产”——金属锰。宁夏最大民营企业天元锰业和宁夏首富贾天将正是从这里起步。

在网络公开 信息息中，贾天将极为低调。然而在中宁县，他的财富故事几乎妇孺皆知。2003年，农民企业家贾天将以301万元竞拍下濒临倒闭的原中宁县金属锰厂。由于中宁远离原料产地，贾天将一度被亲友劝阻，但他没有退缩。得益于低廉的运输成本和电力成本，短短数年，天元锰业就崛起为世界最大的电解金属锰生产企业。

6月28日，一位天元锰业员工告诉新京报记者，贾天将是中宁县白马乡人，出身农家，只有初中文化程度，后来才读的大专，是比较典型的农民企业家。“最早是做苹果生意赚了钱，因为卖苹果需要纸箱，他发现卖纸箱比卖苹果还赚钱，于是老板就在老家白马乡开了纸箱厂。”

公开 信息息显示，贾天将曾先后在中宁县白马林果经销公司（下称“白马林果”）、中宁县天元实业有限公司（下称“天元实业”）担任总经理。

白马林果工商资料显示，公司注册于1994年，地址位于白马乡，贾天将为唯一股东，公司经营范围为干鲜水果，目前已注销。天元实业工商资料显示，公司注册于2001年，地址位于中宁县白马街。

进入2003年，贾天将的事业驶入快车道。当年5月，贾天将收购原中宁县金属锰厂，更名为宁夏天元锰业。锰是一种十分重要的金属，广泛应用于黑色金属、有色金属、航空航天、电子技术、新能源材料等领域。

半年后，2003年11月，天元锰业生产出纯度达99.9%的金属锰，产品开始销往全国各地。2004年，公司金属锰生产能力达到1.2万吨。2006年至2007年，公司再度投资4.5亿元，总产能达到8万吨，正式成为全国最大的电解锰生产企业。2011年，公司12万吨电解金属锰项目建成投产，总产能达到20万吨，天元锰业由此成为世界最大的电解金属生产企业。

“（贾天将）读书少反而是优势，因为老板不瞻前顾后，做起事来非常有魄力，说干就干”，一位接近贾天将的天元锰业高层人士说。

据这位高层人士回忆说，2008年金融危机后，钢材、水泥、砖价格都很低。于是，老板就上了12万吨的项目，产能达到20万吨。等到了2011年后，国家经济复苏，（锰）价格起来了，一吨达到2万块钱，而成本只有九千多，老板在那个时候就吃到甜头了。另外，2008年时老板买了很多（锰矿石），后来在锰价上去后再卖出，听说是赚了10个亿。

另一位天元锰业的高层人士对此也印象深刻，“老板的做事风格就是敢于冒险。他不是蛮干，当时锰矿石价格低的时候不断进进进，堆了有几百万吨，后来等价格上来就赚了大钱了。”

获当地政府救援走出危机

然而，贾天将的扩产策略并非一直奏效。

2013年，伴随着宏观经济大幅下滑，天元锰业下游的钢铁业呈现断崖式下跌，几十家锰业企业倒闭，天元锰业也遭遇危机。

按照贾天将女儿的说法，天元锰业在2014年扩建分厂时资金链断裂，拖欠2万多员工七八个月的工资，贾天将跑遍了各大银行融资求救。

一位天元锰业高层人士对新京报记者表示，2014年时，老板开始扩30万吨产能，也就是锰三厂，但经济反弹比较慢，摊子又铺得比较大，光是建一个厂（30万吨）就需要60亿；在囤积矿石这块，2013年、2014年我们囤积100多万吨，把资金压进去100多个亿。加上银行这时候也抽了一部分贷，于是，（公司）2014年进入困难期。

“员工有7个月没发工资，有的员工都是饼子就咸菜。有的两口子都在公司上班，男的请上一天假去劳务市场干一天活挣100多块，维持一星期的生活。”上述高层说道。

另一位天元锰业高层人士说，“七八个月没发工资，钱都去哪了呢？钱是给银行还贷了。老板当时说，宁可苦了员工，也不能让企业的社会形象受损害。”

彼时，天元锰业的困境，引发了当地政府的关切。天元锰业一位高层人士回忆称，那时候，自治区党委政府派了30多人到公司全面调研，自治区几位领导一个星期也跑公司几趟。最后形成报告给自治区党委政府。自治区党委政府专门召开会议决定，天元锰业不到破产地步，能救。因此，自治区党委政府给天元锰业派了工作组，常驻这里工作。

“当时，工作组是一个厅长带五个处长，帮企业渡过难关。在这里驻了两年时间，就像我们一样在这里上班。每周给自治区党委政府做简报。”该高层人士补充道。

对于特殊时期工作组在天元锰业经营中的角色，天元锰业一位高层人士表示，“参与不干预”。

2015年下半年，天元锰业逐渐走出困境。到了2016年12月，天元锰业四期30万吨电解金属锰项目投产。项目全部投产后，天元锰业电解金属锰年产能将达到80万吨，占全球金属锰总产能的60%以上。

天元锰业走出困境后，工作组并未完全撤去。

公开 信息息显示，2017年12月，全国人大常委会委员、财经委副主任委员彭森带领人大财经委调研组一行8人调研天元锰业，自治区驻天元锰业工作组组长徐辉陪同参加调研。

除了工作组长期进驻天元锰业外，贾天将还吸收当地干部加入天元锰业。

公开 信息息显示，2017年2月，宁夏天元锰业集团召开管理人员大会，聘任黄河同志为宁夏天元锰业集团副董事长，多位宁夏自治区政府人士出席。公开资料显示，黄河曾任自治区国资委党委副书记、副主任。

两个月后，天元锰业再度召开管理人员大会，聘任张振升同志为宁夏天元锰业集团副总经理。张振升曾任神华宁煤集团有限公司总经理助理，该公司为我国最大煤炭央企神华集团（现国家能源集团）旗下成员企业。

彼时，自治区驻天元锰业工作组组长徐辉表示，一个多月时间里，有两名自治区级厅级领导干部经组织同意，到天元锰业工作，这充分体现了自治区党委、政府对天元锰业的关心与支持。

曾卷入当地官员腐败案

随着贾天将日渐发家，他的个人生活也在当地引起热议。一位中宁当地人表示，贾天将因为排行第六，人称贾六。听说他有好几架私人飞机。

对此，天元锰业一位高层人士表示，公务机确实存在，但不是贾天将的专机，而是给公司高管办事用的。“公司哪个高管没坐过呀？”

今年5月23日，天元锰业发布了贾天将女儿写给父亲的一篇文章。该文章称，贾天将不近烟酒，不搓麻赌牌，没有任何奢侈性享受，为了生意有几千元一顿的应酬，也吃8块钱一碗的拉面。

女儿眼中个人生活没有缺点的贾天将，因为天元锰业的事情，为外界平添了一份“谈资”。2016年，天元锰业卷入了当地官员的腐败案。

据中央政法委机关报《法制日报》2016年12月公布，固原市中级人民法院对被告人吴忠市原市委常委、同心县原县委书记张兴斌受贿一案进行一审公开宣判，张兴斌受贿985万余元，被判处有期徒刑11年6个月。

该消息称，经法院审理查明，因天元锰业公司是重污染、高能耗企业，被告人张兴斌多次帮其找有关部门协调、争取资金、帮助招商引资，使企业生产规模扩大、生产效益提升。

2010年至2011年期间，张兴斌接受天元锰业董事长贾某某关于为其企业在应对环保检查工作和项目审批上予以照顾的请托，并为其提供帮助，非法收受贾某某给予的贿赂款共计人民币50万元。此外，张兴斌还主动向天元锰业索贿300万元。

2008年金融危机后，钢材、水泥、砖价格都很低。于是，老板就上了12万吨的项目，产能达到20万吨。等到了2011年后，国家经济复苏，（锰）价格起来了，一吨达到2万块钱，而成本只有九千多，老板在那个时候就吃到甜头了。另外，2008年时老板买了很多（锰矿石），后来在锰价上去后再卖出，听说是赚了10个亿。

新京报记者 赵毅波

责任编辑：张玉