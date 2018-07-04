人民日报：蹄疾步稳将改革进行到底

原标题：蹄疾步稳将改革进行到底（思想纵横）

余谓之

《 人民日报 》（ 2018年07月04日 07 版）

改革开放是我们党团结带领人民进行的新的伟大革命，使中国大踏步赶上了时代。进入新时代，全面深化改革呈现许多新特点，需要蹄疾步稳将改革进行到底。

不移担当之志。习近平同志强调，要强化改革责任担当，看准了的事情，就要拿出政治勇气来，坚定不移干。40年改革开放虽然已经走过千山万水，但仍需不断跋山涉水。为此，必须克服四种不良情绪。一是骄傲自满、不思担当。认为该改的基本都改了，而且取得巨大成就，可以刀枪入库、马放南山了。二是疲沓懈怠、不想担当。认为改了这么多年、闯了这么多关，现在该喘口气、歇歇脚了。三是畏难退缩、不敢担当。面对更加复杂艰巨的改革任务，不敢涉险滩，怕啃硬骨头。四是观望等待、不愿担当。害怕出头、顾虑冒尖，左顾右盼、东张西望，无所作为、坐失良机。改革是一项长期事业，只有进行时、没有完成时，既不能一蹴而就，也不会一劳永逸。历史和现实一再表明，大改大发展、小改小发展、不改难发展。当前，推进全面深化改革的最好方式就是不移担当之志，自觉做到担责不推、临难不却、履险不惧，撸起袖子加油干。

不惧刀刃之痛。全面深化改革需要自我革命，要用严格的尺子衡量自己，用更高的标准要求自己。让改革者被改革，往往会动力不足，甚至面临不小阻力。但勇于自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品格。中国共产党人的初心和使命是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，我们党除了广大人民的利益没有自己的特殊利益。不谋私利方能谋大利，正所谓“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”。身为党员、干部，计利当计天下利，只为改革想出路、不为个人谋后路，以强烈的自我革命精神、坚定的刀刃向内勇气，革故鼎新、守正出新、自我革新，让全面深化改革之路越走越宽广。

不停创新之步。当前，主要领域四梁八柱性质的改革基本确立起来，各项改革进入施工高峰期，需要下绣花功夫精雕细琢。特别是改革一线，对改革的难点最清楚，对群众的所需所盼最了解。因此，要鼓励基层干部和群众发扬首创精神，既不折不扣落实中央的改革部署，又因地制宜、因事施策。只要符合中央精神、符合地方实际、符合群众意愿，就要果断试、大胆闯、坚决改。通过创新使顶层设计落地更臻完善，使改革举措更加精准有效，让小创新汇聚大能量、微改革成就大事业，进一步放大改革红利、扩大改革成果。

不舍尺寸之功。“九层之台，起于累土。”再宏伟的大厦，也需要一砖一瓦的构建；再美好的蓝图，也离不开一笔一画的描绘。把蓝图变成现实，广大党员、干部必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。全面深化改革注重系统性、整体性、协同性，难度大、要求高、任务重。这就需要从一点一滴改起、从一事一地抓起，一锤接着一锤敲、一环紧着一环拧，防止只想天边的事、不干手边的活，不怕群众不满意、就怕领导不注意。党员、干部要甘于做铺垫性工作，甘于抓毫末未成之事，一寸不让、久久为功，以功成不必在我的境界，实现功成必定有我的作为。

责任编辑：刘德宾 SN222