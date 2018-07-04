人民日报：四年间沈阳人才回流近六万人

原标题：四年间，沈阳人才回流近六万人

他们为何“燕回巢”

本报记者 何 勇

《 人民日报 》（ 2018年07月04日 09 版）

沈阳人刘娜曾在北京一家媒体做编辑。几年前，刘娜辞职，和全家人一起回到沈阳，做过文化传媒公司、创业咖啡平台等项目。去年，刘娜被一家大型互联网公司相中，担任了辽宁分公司的负责人，拿着高薪、住上大房子，过上了自己向往的生活。

像刘娜这样，带着经验、资金，从一线城市回到沈阳的，渐成趋势。据沈阳市人社局统计：2014年至2017年，全市养老保险关系累计转入58278人。转入人员中，74%是沈阳户籍，90%在45周岁以下；从北京、深圳等一、二线热点城市转入18892人，超过总人数的三成。

当许多人怀揣梦想，在当“北漂”“沪漂”时，他们为何回到沈阳？

生活成本较低，基础配套完善

李颖2014年从东北财经大学毕业后，如愿进了北京一家会计师事务所。见习期满后，一个月有1万多元的收入。紧张工作之余，李颖和闺蜜经常去各种小剧场看演出，品尝各地美食，生活开心惬意。“最大的不足是，没有独立空间，仨女孩租了一个三居室，每人每月3000元；还有就是上班太远，单程就要1个小时。”李颖说。

2017年初，李颖的父母从沈阳来到北京，看到出租屋条件简陋，很是心疼。晚上，父亲和女儿谈心，希望女儿回到老家发展。几个月后，辽宁一家大型企业招聘会计，李颖回到了沈阳。

在中国人才研究会副会长孟庆伟看来，沈阳作为东北地区唯一特大城市，交通便利，基础配套完善，教育、医疗较为发达。“可以说，沈阳优势明显，生活、创业性价比较高。”

工业基础雄厚，营商环境提升

铁岭人张黎曾是沈阳航空航天大学的老师，到清华大学读研究生后留在北京。2014年，她回到沈阳。2015年，和国家“千人计划”专家蔡茂林一起联合一家研发团队，创办了辽宁壮龙无人机公司。公司生产的燃油直驱多旋翼无人机，不到两年已飞行在大江南北，成为农林植保的好帮手。

“沈阳发展工业级无人机，有着独特的优势。这里航空工业相关的科研、教育、产业基础雄厚，既有601所、沈飞，也有沈航、东北大学，企业很容易招到具备经验的研发人员和工程师。”张黎认为，“回沈阳是选择对了。”不仅如此，公司技术主管成为市里创新领军人才，公司所在的沈北新区给企业免费提供了一栋工业办公楼，市人社部门专门补贴了250万元的人才团队经费。

沈阳风驰网际科技有限公司董事长王谦，毕业于北京邮电大学，创业起步于北京，几年前回到沈阳。在王谦看来，沈阳近年来营商环境大为改善，“企业足不出户就能办理各项政务服务，当天去当天办结。”

“沈阳营商环境提升的‘红包’，我们也收到了。”沈阳国际软件园董事长赵久宏举例说，软件园公建约20万平方米，需配建8000多平方米人防工程，以前这笔人防工程易地建设费需要2000元每平方米，现在沈阳对试点园区“零收费”，仅此一项就节省1600多万元。

据了解，去年沈阳政务窗口投诉大幅下降90%以上。

加大引才力度，人才加速流入

2016年底，中科院过程工程研究所所长助理、西南化工研究设计院院长许光文加盟沈阳化工大学，在沈阳高校院所引发不小震动。这位中科院“百人计划”的归国科学家，放弃了优厚条件，以一名普通教授身份来到沈阳。

仅一年多时间，许光文利用多年积累建立的流态化和燃料气化等产业技术，构筑了辽宁重大特色资源——菱镁矿的清洁高效轻烧成套技术，技术作价4500万元入股，与海城资源等公司形成联合体，正在建设采用新技术的示范工厂，成熟后将在海城进行替代推广。

沈阳市委副书记、市长姜有为认为，老工业基地要振兴，必须从吸引人才上发力。沈阳对创新人才团队，最高给予1000万元补助。同时沈阳还出台了全国首个“订单式博士”制度，在读博士如与沈阳用人单位提前签订就业意向，可连续3年获得每月2000元资助。

随着引才力度的加大，沈阳高层次人才近3年迅速增加。2017年，市人社局带领130家重点企事业单位在全国招贤纳士，吸引博士学历人才1500多人，是往年平均水平的3倍。

“沈阳人才新政，除了传统的创业、购房、租房补贴外，更加重创新、重服务、重人才生态的营造。”沈阳市委组织部副部长王义东介绍说，沈阳开辟一站式人才服务窗口，打通人才服务工作“最后一公里”，为人才提供安置配偶工作、解决子女就读等帮助。

2014年至2016年，沈阳平均每年接收高校毕业生6.4万人，其中净流入2.6万人，2017年在沈就业大学生更是达到7.8万人。外地在沈阳就业人员2016年约12万，是2014年的两倍。

人才增多，城市的魅力和竞争力也水涨船高。一个大型人才招聘网站的最新统计表明，沈阳在春季求职期城市竞争指数排行榜上，跻身前五。

一组数据显示出人才在沈阳产业发展中的几何效应：2017年，外埠来沈投资企业3.6万户，同比增长78.9%；全市高新技术企业数量达到847家，较2014年增长127.7%。

辽宁省委副书记、沈阳市委书记易炼红说，“沈阳任何时候都会敞开胸怀热情拥抱世界，张开双臂欢迎八方来客！”

责任编辑：刘德宾 SN222