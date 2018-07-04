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人民日报评毕业生找人代写论文:育人当从求真开始

人民日报评毕业生找人代写论文:育人当从求真开始
2018年07月04日 06:35 人民日报
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　　原标题：育人当从求真开始（今日谈）

　　为避免学术不端，不少高校严格限定毕业论文内容的重复率。然而，网上一些商家却趁机做起了“降（低）重（复率）”“代写”的生意，公开传授“歪经”，甚至直接“代劳”。

　　撰写毕业论文，为的是检验学习成效、训练科研能力，岂能靠投机取巧窃取他人成果，甚至成为一场利益交换的文字游戏？诚信是科学研究的生命线，也是人生路上不可突破的底线。尽管并不是每个学子未来都会从事学术研究，但坚持求真求实、拒绝弄虚作假，却是每个人应当坚守的原则。从这个意义上讲，对待毕业论文的态度，反映着对知识的态度和对创新的理解。

　　守住诚信的底线，不仅要自觉、自律，更需要形成相应的制度环境。不久前中办国办印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，目的就是加强顶层设计、打造完善的规则体系。育人当从求真开始，“让守信者一路绿灯，失信者处处受限”，知识的殿堂、社会的风尚才会更加洁净。

责任编辑：张申

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