蔡英文当局为长期执政使出这些招 “追杀”国民党

原标题：强买民间财团、挤压公务员空间、“追杀”国民党，为长期执政，蔡英文当局使出这些招

近日，台湾当局立法机构通过了“财团法人法”。最让外界诟病的是所谓“买回条款”，它规定那些过去由当局捐助、后转为民间所有的财团法人，在当局补足基金差额后，可以恢复成当局的财团法人。在台湾《联合报》看来，蔡英文当局通过立法将民间财团买回，就是在血淋淋地抢夺民产。

既“强买”也“贱买”

受伤最深的，自然是曾经家大业大的国民党了。如今有蓝营背景的“蒋经国基金会”、萧万长成立的中技社、台湾糖业协会等团体，在国民党执政时期都受过当局的资助，之后再转为民间财团法人。如此一来，这些背负“原罪”的团体都有被民进党当局“强买”回去的可能性。

更令蓝营不满的是，“财团法人法”还规定，当局不是全额买回财团法人，而是只需要补回基金差额即可。考虑到不少财团当局当年的投资只占如今总额的一半，民进党当局可以用50%的资金额度，买回100%的管理权。也就是说，民进党当局不仅是在“强买”，更是在“贱买”。

在国民党看来，当年正是因为当局财力不济，才允许一些财团法人转为民间机构。如今当局说买回就买回，不去探究当年为何“由公变私”的原因，不去考虑法律救济的措施，就是在侵害民财行为，堪称是对民间财团法人的“转型正义”。

对于国民党“买回条款”是“假监督、真夺产”的指责，民进党立法机关党团总召集人柯建铭以“加强管理”来回应。他以“蒋经国基金会”为例，最初基金会完全由当局的资金捐助设立，在公转民后，官方所占比例逐渐被民间资金稀释，现在当局捐助比率降到近4成，但总金额仍有14亿新台币。虽然有近4成的官股比例，但当局却无法进行有效监督，“根本就是公产变私产”。

在台湾舆论看来，此番民进党当局对民间财团法人动手，既希望斩断它们与国民党间讲不清的暧昧关系，也希望把这些民间小金库纳入当局的掌控中。但这样的盘算能否奏效，有待检验。首先，将大批财团法人纳为公有，未来难保不会有基金会诉诸救济程序，甚至打官司，意图把战线拉长。其次，民进党虽然多了很多酬庸的位子，但民众的观感如何，很难预料。

事实上，自2016年5月20日民进党当局全面执政以来，利用行政与立法的力量，正悄悄改变台湾政治运转的规律与游戏规则，希冀建立起利于其长期执政的格局。

“追杀”国民党

最明显的例子就是对国民党的“追杀”。

2016年7月，当局立法机构通过了“政党及其附随组织不当取得财产处理条例”，规定如果财产被推定为“不当党产”，就要在一定期间内返还当局或原所有人。2017年12月，当局立法机构又通过了“促进转型正义条例”。条例规定，“促转会”应主动进行真相调查，以还原人权受迫害的历史。

如果说通过“不当党产处理条例”，是民进党从物质层面打击国民党，使其“断粮”，那么“促进转型正义条例”则瞄准精神层面，让国民党“断根”，这家百年老店在民进党的步步紧逼之下，日益陷入全面破产、难以复兴的境地。

如今，国民党的资产遭到当局冻结，中投、欣裕台、救国团、妇联会等团体已被认定为国民党的附随组织，受到充公的威胁。作为应对当局“断粮断根”的反制措施，国民党以及附随组织目前正在提请行政诉讼救济，希望借此获得喘息时机。

民间政治档案要上交

今年5月，当局行政机构通过了“政治档案条例”草案，规定条例完成立法后，当局应于6个月内完成清查白色恐怖时期政治档案；政党也有义务自我清查，那些由“促转会”认定的政治档案，要移交给档案局管理。

对此，国民党评估认为，这一冲击与影响范围可能远超过党产会追查国民党产。因为国民党党史馆内有各种机密资料，包括当年的检举函、情报材料等。一旦收归当局所有，很有可能被民进党拿来作为攻击蓝营的工具。

为了避免最坏的情况发生，国民党已经拟定了多套应对策略，除了寻求友党支持提请“释法”以外，也把“政治档案”的定义作为防守重点，希望以此减少对国民党的杀伤力。

基层官员改为官派

今年1月，台湾立法机构通过了“农田水利会组织通则”修正案，将农田水利会从现行法人改制为公务机关。由于之前通过选举产生的会长多为蓝营人士，因此此举被认为是民进党“选不赢就改官派”。

此外，为了实现民进党从当局到基层的全面执政，多位民进党民意代表提出“地方制度法”修正草案，将区长的任命改为“由市长以机要人员方式或依法任用”。彰化县长魏明谷还抛出乡镇市长也要改为官派，美其名曰“瓦解地方派系操控地方政经资源”。这项提议已获得民进党民意代表的支持，目前已交付立法机关审查。

挤压公务员空间

除了改变基层管理者的任用规则外，民进党当局还有意提高政务官任命的比例，以压缩常务官的空间。所谓政务官，就是政治任命的官员，人选由执政当局说了算。至于常务官，就是传统意义上的公务员，按年龄资历逐级晋升。

去年底，当局立法机构通过所谓“驻外外交领事人员任用条例”第二条修正案，将非职业驻外人员的任用比率，由现行的10%提高至15%。还是在去年，立法机构初审通过了所谓的“行政机关组织基准法”修正草案，规定由于第三级机关涉及重大政务，其首长得列为政务官，不再只限于常务官。

有数据显示，从去年至今，当局已经开放了101个高阶文官岗位给政治任命，不少人质疑此举是“开政治酬庸大门”。

对此，民进党辩称希望引进外部人才，增加用人的弹性。但蓝营民意代表认为，这样会让公务员缺少历练机会，使其被更边缘化。至于增加非职业化的驻外人员数量，也绝对不会增加台湾的对外空间。

责任编辑：张义凌