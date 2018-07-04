浙江11市15位党政一把手换人 胡海峰系最年轻书记

原标题：浙江11市15位党政一把手换人

撰文 | 孟亚旭



浙江的人事调整最近比较频繁。

从省级层面看，近3个月以来，浙江省级常委均有职务调整：

5月，郑栅洁履新浙江省委副书记，任振鹤履新浙江省纪委书记；7月，黄建发从四川省委组织部部长的位子上调到浙江，接替了任振鹤离任后的空缺。

这三人均非浙江本地官员。

郑栅洁早年长期在福建工作，2015年8月进京先后担任国家能源局副局长、国台办副主任等职务，去年底空降浙江。

任振鹤于去年2月到浙江任组织部长，此前长期在湖北工作。

黄建发也是“空降兵”，他早年长期在中国地震局工作，还曾短暂担任福建省地震局局长，2010年11月空降四川。

除上述3人外，浙江省级常委班子中还有1人职务变动——去年6月，时任温州市委书记周江勇跻身浙江省委常委，今年5月，周江勇履新杭州市委书记。

从市级层面看，浙江11市22位地方党政一把手中，有15位市委书记或市长（含代市长和市长候选人）均是在今年履新。

这15位“新面孔”中，还有4位“70后”，其中，包括刚刚履新丽水市委书记的胡海峰。

浙江五市党政一把手均换人

今年以来，浙江省除了宁波市外，其余10市的党政一把手均有调整。其中温州、绍兴、衢州、丽水和嘉兴的党政一把手在今年双双换人。

从来源来看，这15人中，从市长升为市委书记者有之，从常务副市长转正者有之，此外，浙江其他市外调的也不少。

温州的陈伟俊是唯一一位由浙江副省长兼任的市委书记。



4位“70后”一把手

从年龄上看，履新者中有4位“70后”——



衢州市长汤飞帆（1972年3月）；舟山市长何中伟（1970年10月）；台州代市长张晓强（1975年11月）和丽水市委书记胡海峰（1972年11月）。

胡海峰是浙江11市中唯一一位“70后”市委书记。

在胡海峰之前，浙江最年轻的“70后”市委书记是陈新。

1970年9月出生的陈新是河北人，早年曾在中办工作多年，担任过中办副处级秘书、正处级秘书、副局级秘书、正局级秘书等。今年3月，时任衢州市委书记的陈新履新浙江省政府秘书长。



浙江最年轻的地方主官，当属“75后”张晓强。



张晓强早年长期在丽水工作，担任过丽水市卫生局副局长、共青团浙江省丽水市委书记等职务，在担任诸暨市委书记期间，张晓强获得全国优秀县委书记称号。

今年2月，张晓强履新台州代市长。

多说一句，张晓强接替的便是张兵。



张兵担任台州市长5年后，于今年2月履新丽水市委书记，不到5个月，张兵职务变动，履新嘉兴市委书记。

宁波和杭州

宁波和杭州这两个副省级城市值得一说。



政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，宁波的书记是浙江11市中，唯一一位“空降”的一把手——郑栅洁去年12月从国台办空降，和他“搭班子”的市长裘东耀，则是去年4月从湖州市委书记位子上调过去的。

今年5月，郑栅洁仕途再进一步，履新浙江省委副书记。



宁波是副省级城市，书记一般由省委常委兼任，市长也是副部级干部。

自2004年至今，宁波先后迎来5位市委书记。吉林省委书记巴音朝鲁、江西省省长刘奇和辽宁省省长唐一军均曾担任过宁波市委书记。

浙江的另一个副省级城市杭州也值得看一下。

2010年至今，有4人先后担任浙江省委常委、杭州市委书记。现任中宣部部长黄坤明、山东省省长龚正，以及河北省委副书记赵一德，均曾在这个岗位上历练。

周江勇在今年5月履新杭州市委书记。1967年9月出生的周江勇原任浙江省委常委、温州市委书记，他也是目前浙江省委常委中最年轻的一位。

还有一个巧合。

和周江勇“搭班子”的，是去年4月履新杭州市长的徐立毅，徐立毅也曾担任温州市委书记。徐立毅从温州到杭州后，接替他的，就是周江勇。

如今，温州前后两任市委书记在杭州“碰面”，成为浙江省会城市的党政一把手。

除市委书记外，温州市委副书记也值得一提。

据政知君观察，现任湖州市长钱三雄和温州市长姚高员，曾先后担任温州市委副书记、政法委书记，去年4月，钱三雄履新湖州市长，今年3月，姚高员升任温州市长。

杭州与温州类似。

现任舟山市委书记俞东来和湖州市委书记马晓晖，也曾先后担任杭州市委副书记、政法委书记——

俞东来在2016年11月至2017年2月任杭州市委副书记、政法委书记，他调任舟山任市委书记后，接替他的，便是马晓晖。今年2月，马晓晖履新湖州市委书记。

资料 | 中国经济网 人民网等

责任编辑：张义凌