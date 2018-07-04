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浙江11市15位党政一把手换人 胡海峰系最年轻书记

浙江11市15位党政一把手换人 胡海峰系最年轻书记
2018年07月04日 07:55 北京青年报
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　　原标题：浙江11市15位党政一把手换人

　　撰文 | 孟亚旭

　　浙江的人事调整最近比较频繁。

　　从省级层面看，近3个月以来，浙江省级常委均有职务调整：

　　5月，郑栅洁履新浙江省委副书记，任振鹤履新浙江省纪委书记；7月，黄建发从四川省委组织部部长的位子上调到浙江，接替了任振鹤离任后的空缺。

　　这三人均非浙江本地官员。

  • 郑栅洁早年长期在福建工作，2015年8月进京先后担任国家能源局副局长、国台办副主任等职务，去年底空降浙江。

  • 任振鹤于去年2月到浙江任组织部长，此前长期在湖北工作。

  • 黄建发也是“空降兵”，他早年长期在中国地震局工作，还曾短暂担任福建省地震局局长，2010年11月空降四川。

　　除上述3人外，浙江省级常委班子中还有1人职务变动——去年6月，时任温州市委书记周江勇跻身浙江省委常委，今年5月，周江勇履新杭州市委书记。

　　从市级层面看，浙江11市22位地方党政一把手中，有15位市委书记或市长（含代市长和市长候选人）均是在今年履新。

　　这15位“新面孔”中，还有4位“70后”，其中，包括刚刚履新丽水市委书记的胡海峰。

　　浙江五市党政一把手均换人

　　今年以来，浙江省除了宁波市外，其余10市的党政一把手均有调整。其中温州、绍兴、衢州、丽水和嘉兴的党政一把手在今年双双换人。

　　从来源来看，这15人中，从市长升为市委书记者有之，从常务副市长转正者有之，此外，浙江其他市外调的也不少。

　　温州的陈伟俊是唯一一位由浙江副省长兼任的市委书记。

　　4位“70后”一把手

　　从年龄上看，履新者中有4位“70后”——

　　衢州市长汤飞帆（1972年3月）；舟山市长何中伟（1970年10月）；台州代市长张晓强（1975年11月）和丽水市委书记胡海峰（1972年11月）。

　　胡海峰是浙江11市中唯一一位“70后”市委书记。

　　在胡海峰之前，浙江最年轻的“70后”市委书记是陈新。

　　1970年9月出生的陈新是河北人，早年曾在中办工作多年，担任过中办副处级秘书、正处级秘书、副局级秘书、正局级秘书等。今年3月，时任衢州市委书记的陈新履新浙江省政府秘书长。

　　浙江最年轻的地方主官，当属“75后”张晓强。

　　张晓强早年长期在丽水工作，担任过丽水市卫生局副局长、共青团浙江省丽水市委书记等职务，在担任诸暨市委书记期间，张晓强获得全国优秀县委书记称号。

　　今年2月，张晓强履新台州代市长。

　　多说一句，张晓强接替的便是张兵。

　　张兵担任台州市长5年后，于今年2月履新丽水市委书记，不到5个月，张兵职务变动，履新嘉兴市委书记。

　　宁波和杭州

　　宁波和杭州这两个副省级城市值得一说。

　　政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，宁波的书记是浙江11市中，唯一一位“空降”的一把手——郑栅洁去年12月从国台办空降，和他“搭班子”的市长裘东耀，则是去年4月从湖州市委书记位子上调过去的。

　　今年5月，郑栅洁仕途再进一步，履新浙江省委副书记。

　　宁波是副省级城市，书记一般由省委常委兼任，市长也是副部级干部。

　　自2004年至今，宁波先后迎来5位市委书记。吉林省委书记巴音朝鲁、江西省省长刘奇和辽宁省省长唐一军均曾担任过宁波市委书记。

　　浙江的另一个副省级城市杭州也值得看一下。

　　2010年至今，有4人先后担任浙江省委常委、杭州市委书记。现任中宣部部长黄坤明、山东省省长龚正，以及河北省委副书记赵一德，均曾在这个岗位上历练。

　　周江勇在今年5月履新杭州市委书记。1967年9月出生的周江勇原任浙江省委常委、温州市委书记，他也是目前浙江省委常委中最年轻的一位。

　　还有一个巧合。

　　和周江勇“搭班子”的，是去年4月履新杭州市长的徐立毅，徐立毅也曾担任温州市委书记。徐立毅从温州到杭州后，接替他的，就是周江勇。

　　如今，温州前后两任市委书记在杭州“碰面”，成为浙江省会城市的党政一把手。

　　除市委书记外，温州市委副书记也值得一提。

　　据政知君观察，现任湖州市长钱三雄和温州市长姚高员，曾先后担任温州市委副书记、政法委书记，去年4月，钱三雄履新湖州市长，今年3月，姚高员升任温州市长。

　　杭州与温州类似。

　　现任舟山市委书记俞东来和湖州市委书记马晓晖，也曾先后担任杭州市委副书记、政法委书记——

　　俞东来在2016年11月至2017年2月任杭州市委副书记、政法委书记，他调任舟山任市委书记后，接替他的，便是马晓晖。今年2月，马晓晖履新湖州市委书记。

　　资料 | 中国经济网  人民网等

责任编辑：张义凌

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