原标题：台湾果农怒了：投民进党是打爆我们自己的头

据香港中评社7月4日报道，台湾凤梨价格大跌，产地收购价下中上品级每台斤（1台斤=600克）分别仅新台币1、2、3元（1元新台币约合0.2元人民币）。嘉义大林的凤梨农林朝宗、简金良3日接受中评社采访表示，如果果农还想继续“一、二、三”，票投民进党就有了！今年的凤梨惨跌，好几个绿营县市凤梨很难销往大陆，与“行政院长”赖清德自称是“台独”工作者”有很大关系。“我们农民就是投票给这些人来打爆我们自己的头！”

台湾果农 图片来自中评社

南台湾凤梨从今年3、4月起，从最南端的屏东，一路向北逐批收成，台南从5月起突传凤梨外销大陆骤减，价格开始直直落，约晚一个收成的嘉义产区，也接续传出产销失衡的现象，但农政单位否认凤梨价格崩跌的说法，还声称外销成绩亮眼，比起去年还有成长。

嘉义县大林的凤梨农林朝宗表示，凤梨价跌、搞到大家要北上抗争，对我们大林果农来说是很漏气的事。因为，5月就向有关单位反映，结果没有人来关心，把农民当成傻子。“以后再投票给民进党，就是继续一、二、三！”

林朝宗所指的“一、二、三”是指下、中、上级品产地收购价每台斤新台币1、2、3元。国民党执政时从来没有这个现象，民进党执政时，曾在陈水扁时曾发生过，现在蔡英文又出现，而且时间长达一个多月，所以他说“想要继续一、二、三，就把票投给民进党。”、“我们农民就是投票给这些人来打爆我们自己的头！”

林朝宗进一步指出，赖清德如果不要说“台独”务实工作者”那句话，也许就不会有今日的状况。那句话说出后，5月起，除了凤梨之外，很多农产品出口都状况，现在，很多农产品产销失衡，价格一片凄惨。“台东打拼一下，凤梨可以销大陆，我们嘉义的凤梨为什么卖不掉？而且，连来关心农民一下也没有。”

他说，“人”才是最重要的，哪一党都一样。他栽种的凤梨，在大林一带并不算多，但就是气不过，才要出来讲这些话，“今年发生这种事，连我家里的儿孙都看不下去并支持我出来抗议。我不为自己，而是为大众的权益着想，毕竟，现在这个时候，凤梨不该是这个价钱！”

另一位果农简金良告诉中评社，凤梨外销在今年的1至4月都很好，产销失衡跌价的现象从5月初开始。他认为，赖清德说出“务实“台独”工作者”这句话后，蔡英文接着说赖清德“是一个诚实的人”，赖、蔡的说的话，与凤梨等农产外销生变，有很大的关系。

他说，蔡当局说凤梨一直都有外销，这句话并没有错。但果农们要问，1至4月外销是很好，但5月以后呢？整个产销出现很大的变化，当局都没有进一步的因应措施。台东、南投的凤梨、水果可以出口到大陆，南台湾民进党执政县市的凤梨可以吗？

简金良形容过去一个月100个柜外销，现在一个月20个柜外销，多出来的量留在台湾内部市场，价格不跌也难。他还直斥农政单位在两件事情上讲了“干话”：

一是农政单位指称近期因为几场豪雨，导致凤梨含水量偏高、出现水伤。试问，难道国民党执政的时期就不会下雨吗？二是“农委会主委”林聪贤称，农民“要聪明种，选择农产品的季节要错开。”这一点，4日北上抗议时，一定要林聪贤出面好好教教果农该如何调节！

责任编辑：张义凌