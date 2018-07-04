日本提出秋刀鱼捕捞量设限 曾把鱼荒甩锅给中国

原标题：日本提出秋刀鱼捕捞量设限方案 日媒：难获赞同 达成协议难度大

[环球网报道 记者 王欢]中国大陆、台湾地区及日本等8个国家和地区商讨北太平洋秋刀鱼资源管理的北太平洋渔业委员会（NPFC）年会，于7月3日在东京拉开帷幕。日本共同社报道称，担心鱼荒长期化和资源枯竭的日本提出了按国家和地区设定捕捞量上限的方案，将寻求各方赞同。不过，中国此前曾反对数量限制，达成协议的难度较大。

日本水产厅长官长谷成人在会上强调，秋刀鱼资源对于因日本“3·11”大地震引发的海啸受灾的渔村地区重建也十分重要，“强烈希望NPFC抓紧采取适当的资源管理措施”。

此次会议闭门举行，5日将公布讨论结果。其他成员还有俄罗斯、韩国、瓦努阿图、美国及加拿大。报道称，2017年日本也曾要求引进数量限制，但遭到中国大陆等的反对。

日本提交给NPFC的报告显示，2017年日本的秋刀鱼捕捞量为8.5万吨，几乎降至半个世纪来低位。中国台湾地区和中国大陆分别为10.7万吨和4.8万吨。近年来，中国大陆和台湾地区渔船频频在有秋刀鱼游向日本近海的公海作业，日本对公海上的滥捕导致资源减少的危机感日益强烈。

日本在2018年的提案中并未加入2017年提出的各国家和地区的捕捞量上限，力争在设置数量限制这一点上寻求共识，之后拟根据2019年春季对北太平洋秋刀鱼资源量的评估决定各国和地区的捕捞配额。

2017年，日本舆论就曾将“秋刀鱼荒”甩锅给中国，认为中国的捕鱼量太大，影响了日本秋刀鱼的产量。在2017年7月的北太平洋渔业委员会年会上，日本就曾提出，为防止秋刀鱼滥捕，给各成员方设置捕捞配额。其中，日本24.2万吨，中国大陆4.7万吨。日本提议自己的捕捞量是中国的5倍！该方案不仅遭到中国的严词拒绝，同样遭到韩国和俄罗斯的强烈反对。

实际上，很多日本学者认为，日本近两年遭遇的“鱼荒”与洋流和水温的关系更为密切。东京财团首席研究员小松正之就表示，“由于海水温度变化，秋刀鱼不再靠近日本近海”。也有日本网友直言，日本由于滥捕金枪鱼的问题在国际上屡遭抗议，如今转过头来指责中国捕鱼量大，此举十分不妥。要知道，日本常年打着科研的幌子对海豚和鲸鱼滥捕滥杀，已经让国际社会反感至极。

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