全国人大常委会为“重大任务”加开一次会议

原标题：全国人大常委会加开会议专题审议大气污染防治法执法检查报告

澎湃新闻记者 王俊

即将于7月9日至10日召开的十三届全国人大常委会第四次会议将是一次“不寻常”的会议。

据新华社消息，7月2日举行的十三届全国人大常委会第八次委员长会议决定，十三届全国人大常委会第四次会议7月9日至10日在北京举行。

委员长会议上，全国人大常委会秘书长杨振武汇报了常委会第四次会议议程草案、日程安排意见等。全国人大环境与资源保护委员会主任委员高虎城汇报了大气污染防治法执法检查有关情况、关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议草案有关情况。

委员长会议建议，十三届全国人大常委会第四次会议审议全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告，审议全国人大环资委关于提请审议全国人大常委会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议草案的议案。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，十三届全国人大常委会第四次会议举行的日期有些“不寻常”。

根据《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则》，“全国人民代表大会常务委员会会议一般每两个月举行一次；有特殊需要的时候，可以临时召集会议。”实践中，全国人大常委会会议一般在双月下旬举行，时而会延至下月上旬。而十三届全国人大常委会第三次会议在不久前的6月22日刚闭幕。

这意味着，十三届全国人大常委会第四次会议属于加开的一次会议。

“有特殊需要”并“临时召集”的全国人大常委会会议所涉及的一般都是非常重要的议程。比如，2016年9月13日，十二届全国人大常委会“临时召开” 第二十三次会议，表决通过关于辽宁省人大选举产生的部分十二届全国人大代表当选无效的报告、关于成立辽宁省十二届人大七次会议筹备组的决定。而拉票贿选案对辽宁省人大造成了颠覆性的破坏，史无前例，影响重大。

而委员长会议“预告”的十三届全国人大常委会第四次会议推动打好污染防治攻坚战等议程也是本届全国人大的“重大任务”。

事实上，澎湃新闻注意到，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书6月22日在第十三届全国人大常委会第三次会议上的讲话中已提前“剧透”了“计划在7月上旬加开一次常委会会议，专题审议大气污染防治法执法检查报告和相关决议草案”的消息。

中国人大网6月26日公布的栗战书的这次讲话内容提到，“打好污染防治攻坚战，是党中央确定的‘三大攻坚战’之一，是决胜全面建成小康社会的重要任务。污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。本届全国人大常委会把大气污染防治法执法检查作为履职开局之年的工作重点。委员长担任执法检查组组长，三位副委员长和秘书长、环资委主任委员担任副组长，分4个小组赴8省（区）实地检查，并委托其他23个省（区、市）对本省（区、市）进行检查，实现执法检查全覆盖。5月以来，执法检查组已经召开两次全体会议，完成了实地检查和自查工作。为贯彻落实党中央关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，增强大气污染防治法执法检查的实效，根据委员长会议意见，计划在7月上旬加开一次常委会会议，专题审议大气污染防治法执法检查报告和相关决议草案，并开展专题询问。”

责任编辑：张义凌