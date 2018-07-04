江苏镇江国企违法排污 督察后政府对搬迁久拖不决

原标题：违法排污，监管形同虚设 限期关停，承诺一纸空文

镇江市丹徒区茂源化工有限公司（原丹徒县化肥厂，以下简称“茂源化工”。）是一家国有企业，却屡因污染问题被投诉和查处。这次督察“回头看”发现，该企业废水、废气、固体废弃物无一进行规范处置，而当地环境监管形同虚设，搬迁方案久拖不决。

一、违法排污屡禁不止

茂源化工主要生产水杨酸、水杨酸甲酯、水杨酸酰胺。作为一家国有企业，本应在环境保护方面以身作则，率先垂范，然而却对污染治理偷工减料，屡次被投诉、处罚，都不为所动，2011年8月，江苏省环保厅、监察厅对其实施挂牌督办。

2016年中央环保督察期间接到群众举报，反映茂源化工废气污染严重。案件转办后，《镇江市第二十四批次交办信访问题查处情况报告》（〔2016〕73号）反馈：现场检查企业锅炉仅有烟尘略超标，二氧化硫、氮氧化物达标排放，丹徒区环保局对其处罚10万元。丹徒区将根据督察交办要求，制定茂源化工完整搬迁方案，并于2016年年内启动实施。2016年以来，企业又因超标排放问题被处罚3次。

由于企业紧邻居民区，当地老百姓对大气污染反应强烈。从2014年开始，丹徒区就计划将该企业搬迁至化工园区，在2016年中央环保督察后又承诺年内启动。然而督察结束后，当地政府对整改承诺弃之脑后，企业搬迁一拖再拖，到现在还在原地正常生产。

二、管理混乱 无组织排放严重

2014年以来，企业以即将搬迁为由，在污染治理上不愿投入，环境管理松散懈怠。督察人员现场发现，茂源化工各类环境违法问题随处可见：

一是企业污染治理设施不到位，污染物超标排放问题严重。

二是《大气污染防治行动计划》要求，到2017年，地级及以上城市建成区淘汰每小时10蒸吨以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉。该企业于2016年12月违规将其在用的一台每小时10蒸吨燃煤锅炉改造成为每小时15蒸吨，并于2017年4月在丹徒区市场监督管理局登记备案；其余两台每小时10蒸吨燃煤锅炉也未按要求拆除到位。

三是2016年6月，茂源化工进行脱硫、脱硝、除尘工艺改造，但缺乏有效的运行管理台账，没有安装在线监控设备，废气治理效果无法保障。

四是厂区灰渣堆场雨棚严重破损，没有防尘设施，扬尘污染严重。大量灰渣和工业废料倾倒在厂区北侧水塘及周边，水塘内植物均已枯死。

五是雨污分流、清污分流不到位。厂区跑冒滴漏严重，车间地面遍布酸性废液，厂区周边刺激性气味严重。

六是企业排污口附近的河滩上残留液体呈红褐色，强碱性，与厂区内废水特征一致。此处距离长江干流仅200米左右。

三、整改验收流于形式

针对第一轮中央环保督察交办问题，当地政府在反馈报告时明确，企业车间跑冒滴漏、废气无组织排放、厂区内雨污分流不彻底等问题均已整改验收。但是此次“回头看”发现，以上问题依然严重，整改验收流于形式。

对此，督察组已要求地方加快整改，落实责任，尽快解决企业污染问题。

责任编辑：桂强