河北秦皇岛抚宁区原书记吕宝全涉受贿罪被逮捕

原标题：河北省人民检察院依法对吕宝全决定逮捕
河北省秦皇岛市抚宁区原区委书记吕宝全涉嫌受贿罪一案，由河北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经审查，2018年6月28日，河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对吕宝全决定逮捕。案件正在进一步办理中。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国要小心 这个邻国又要有小动作
- 【 军事 】 出鞘：柬首相洪森为何对中国这么有感...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 谢贤与女友CoCo分手：孤独的老人生活
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 400大学生借校园贷后玩消失 称不用还
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有