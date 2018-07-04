原标题：台媒称核四首批燃料棒已运离厂区 台电不愿证实
中新网7月4日电 据台湾“中央社”、台湾联合新闻网报道，台湾核四厂第1批燃料棒4日凌晨运离厂区，但台电对此不愿证实，仅回复称燃料棒运送依规必须保密。不过，随着燃料棒正式运离厂区，等同于宣告台湾核四厂走入历史。
报道称，台电规划将核四厂燃料棒分批运送，第1批80束燃料棒4日凌晨已经送抵码头，预计9月将再次运送第2批共120束燃料棒。
但台电对于4日凌晨第1批燃料棒运走与未来燃料棒运送规划均不愿证实。
台湾当局“原子能委员会”（简称“原能会”）官员刘文忠指出，已审查、核实并备案核燃料运送计划、安全管制计划及龙门核电厂核燃料外运厂区作业计划，完成核四厂核燃料离台处理管制准备作业，并在今年3月同意台电输出申请。
刘文忠称，台电将燃料棒运出前，“原能会”也会再次检查，确保安全才会同意运送，不过，燃料棒属于核防护物资，运送时间、地点及路线等需保密进行，避免犯罪集团等介入。
台电计划把核四厂转型为综合电力园区，厂内的1744束核燃料棒预计2020年底前全数输出，未来有望减少人力，而且一年约可减少新台币1亿元的资产维护管理费用。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国要小心 这个邻国又要有小动作
- 【 军事 】 出鞘：柬首相洪森为何对中国这么有感...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 谢贤与女友CoCo分手：孤独的老人生活
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 400大学生借校园贷后玩消失 称不用还
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有