湖南衡阳公安局副局长被查:对公安队伍是重大损害

原标题：胡志文：坚决把政治建警从严治警向纵深推进

7月3日下午，衡阳市副市长、市公安局党委书记、局长胡志文同志主持召开市公安局党委（扩大）会议，通报市公安局党委委员、副局长谢先进因涉嫌严重违法违纪被市纪委监察委采取留置措施调查的情况，研究部署进一步加强政治建警从严治警工作。市公安局党委成员、局属各单位及城区公安分局主要负责人参加会议。

胡志文同志指出，谢先进涉嫌严重违法违纪被调查，暴露出公安队伍建设中潜在的突出问题，对衡阳公安队伍是重大损害，对其家庭是巨大灾难。个人问题不代表队伍主流。应当充分肯定，衡阳公安队伍的主流是好的，是一支英雄辈出、正气浩荡、有坚强战斗力、党和人民可以充分信赖的队伍。但是，必须举一反三，深刻吸取教训，高度重视队伍问题，清醒认识队伍管理的长期性、艰巨性、复杂性，在市委市政府和省公安厅党委坚强领导下，坚决把政治建警、从严治警向纵深推进，进一步从严从实从细抓好队伍管理，任何时候都不能松懈麻痹。

胡志文同志强调： 一是坚决拥护组织决定，支持纪委监察委依法办案。旗帜鲜明讲政治、讲纪律，不妄议、不传谣、不信谣，对纪委办案全力支持、全力配合。二是大力加强思想政治工作，保持队伍建设健康发展。认真组织好科级干部培训班，深入学习党的十九大精神、党纪党规以及政治建警“1+5”规定，自觉筑牢思想上的堤坝篱笆。严格落实“一岗双责”和主体责任，各级领导干部要把抓班子带队伍的责任刻在心上、扛在肩上、抓在手上，敢抓敢管，善抓善管，确保队伍思想稳定、风清气正。广泛开展谈心谈话活动，对倾向性、苗头性问题和“问题民警”，要拍肩膀、扯袖子、咬耳朵，及时告诫提醒，努力把思想政治工作延伸到家庭和八小时之外。三是坚持利剑高悬，加大执纪执法力度。政治部、纪检组要加强对民警的法纪学习和警示教育，做到防微杜渐、警钟长鸣。加强督察防范和审计监督，从细节小事入手，防止小问题演变为大问题。抓早查小，用好执纪监督“四种形态”。铁腕治警，严查严重违纪问题，决不姑息护短，进一步正风肃纪，坚决把法纪挺在前面，坚决清除公安败类和害群之马，进一步纯洁公安队伍。四是忠诚履职尽责，全力维稳保安。主动适应新时代新形势新要求，敢于担当、主动作为，深入推进扫黑除恶和集打斗争，认真落实各项维稳保安措施，确保全市社会大局持续平安稳定，在惩恶扬善、守土安民的实践中彰显担当，奉献有为。五是大力弘扬正气，树立忠诚卫士形象。坚持“治安先治警”“治警先治长”，抓住“关键少数”，强化对领导干部的自我约束和内外监督，充分发挥各级领导干部的表率示范作用。深入推进政治建警，积极营造政治清明、正气浩荡、纪律严明、充满活力的警营氛围。大力培育优秀警队文化，宣扬表彰新时代新担当新作为先进典型，以实际行动接受党和人民评判检阅。

来源：@衡阳市公安局

责任编辑：张申