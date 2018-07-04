司机在交警执法现场死亡 湖南宁远纪检组介入调查

原标题：湖南宁远通报“一男子在交警执法现场死亡”：纪检组介入调查
近日，网友发帖《宁远县交警执法查车致小车司机当事人肖某忠，在执法现场当场死亡》。对此，宁远县纪委驻县公安局纪检组立即介入调查，现将情况通报如下：
2018年6月23日15时，宁远县公安局交警大队在S216线永连公路十里铺段开展交通违法行为查缉。16时左右，执勤人员在对一辆车牌号为湘M3UB99银色小车例行检查时，驾驶人肖某忠（男，67岁，道县人）突然倒地昏迷，见此情况，交警大队执勤民警立即拨打120急救电话，救护车到达现场后，执勤人员协助医护人员将肖某忠送中医院抢救。肖某忠于16点50分在宁远县中医院经抢救无效死亡。
目前，该事件正在进一步调查处理中。
宁远县公安局
2018年7月3日
来源：“宁远发布”微信公号
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