北京8万辆公务用车张贴公车标识 分4种类型(图)

原标题：北京市8万辆公务用车张贴公车标识

记者从北京政务网获悉，截至2017年年底，北京市完成了历时三年多的公车改革，市、区两级三类（党政机关、事业单位、国有企业）公务用车保有量削减近四成，年节约财政资金近3亿元。

为了接受社会各界监督，北京市8万余辆公务用车全部统一了车窗标识，市民拨打“12345”举报的违规用车线索将直接转到纪检监察部门。今年年内，公务用车全部安装北斗定位终端，非工作时段用车将自动报警。

公务用车标识为椭圆形车贴，统一贴在车窗右下角，不同类别的车辆对应不同颜色标识。“红色是党政机关公务用车，黄色是事业单位公务用车，蓝色是国有企业公务用车，绿色是企事业单位的生产经营和业务保障用车。”北京市公车改革办相关负责人介绍，标识具有防伪功能，不易撕毁，且一车一编码。一旦标识损毁丢失，须及时向上级部门申请补发，不得无标出行。

记者注意到，公务用车标识上不仅写有“北京公务用车”字样，还印有监督电话“12345”，市民发现公务用车违规违纪行为可进行举报，线索核实后将直接转递到市纪检监察部门。

除了外观上统一标识、易于识别，公务用车还将全部安装北斗定位终端，统一纳入全市公务车辆信息化管理监督系统。记者日前在北京市政务服务中心地下停车场看到，多辆公务用车正在现场安装终端。工作人员将一个火柴盒大小的黑色设备装进车辆保险盒内，接上线路后再封装好。终端设备上除了印着“公务车辆定位监控设备”，还提示有“严禁拆卸、损毁，离线自动报警”字样。

安装了定位终端，公务用车的日常行为便全部置于系统监控之下。记者在北京市公务车辆信息化管理监督平台的大屏幕上看到，电子地图实时显示着公车所处位置，每一辆车都能查询历史轨迹，进行路径分析。系统还具备“电子围栏”功能，车辆一旦驶出城区，或者驶入设定的敏感区域，或者在非工作时段用车，系统都将会自动报警。

据了解，这个“工作时段”并不局限于正常八小时工作时间，如果确有加班用车需求，在填报用车申请时系统就会录入用车信息，后期还会进行筛查甄别，不会机械报警。自动报警主要是针对无任务用车、未经审批用车的情况。

值得一提的是，信息化管理监督系统还具有大数据功能，可以多维度统计分析系统内各项数据，包括车辆使用统计、车辆维修统计、用车事由统计、违规实时告警、车辆燃油统计、车辆保险统计等。“对公务车辆违规违纪行为监督只是第一步，更重要的是通过大数据平台，对车辆运行成本进行分析核算，为未来公车管理规则提供决策或调整依据。”北京市公车改革办相关负责人介绍。（央视记者 于晶晶）

责任编辑：桂强