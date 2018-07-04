新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

香港地铁沙田站疑现持枪男子 大批警力搜捕

香港地铁沙田站疑现持枪男子 大批警力搜捕
2018年07月04日 10:34 海外网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：香港地铁沙田站疑现持枪男子 大批警力搜捕

警方对男子进行搜捕（“东网”）警方对男子进行搜捕（“东网”）

　　海外网7月4日电 据港媒报道，4日早上8点左右，港铁沙田站靠近出口的位置，有一名男子与职员争执后，突然拔出一支类似手枪物体指吓，职员大惊，立即报警求助。男子见职员报警，慌忙逃走。当地警方派出大批警力赶至现场，穿戴防弹衣及钢盔，对男子进行搜捕。

责任编辑：桂强

沙田警力持枪
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区