原标题：香港地铁沙田站疑现持枪男子 大批警力搜捕

警方对男子进行搜捕（“东网”）

海外网7月4日电 据港媒报道，4日早上8点左右，港铁沙田站靠近出口的位置，有一名男子与职员争执后，突然拔出一支类似手枪物体指吓，职员大惊，立即报警求助。男子见职员报警，慌忙逃走。当地警方派出大批警力赶至现场，穿戴防弹衣及钢盔，对男子进行搜捕。

责任编辑：桂强