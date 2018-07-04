福建广电网络集团原总经理谢晶思被双开(简历)

原标题：福建广电网络集团股份有限公司原党委副书记、副董事长、总经理谢晶思被开除党籍和公职

据福建省纪委监委消息：日前，经中共福建省委批准，福建省纪委监委对福建广电网络集团股份有限公司原党委副书记、副董事长、总经理谢晶思严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，谢晶思违反政治纪律，对抗组织审查，参加迷信活动；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的消费卡；违反组织纪律，在组织进行谈话时，不如实向组织说明问题；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡，违规从事营利活动；违反群众纪律，向业务关联企业人员摊派费用；违反工作纪律，不正确履行职责；违反生活纪律。违反国家法律法规规定，利用职务便利在企业经营等方面为他人谋利并收受财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权，涉嫌国有公司、企业、事业单位人员滥用职权犯罪；向相关企业负责人行贿，涉嫌对非国家工作人员行贿犯罪。

谢晶思身为党员领导干部，理想信念丧失，腐化堕落，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委常委会会议、省监委委务会会议研究并报省委批准，决定给予谢晶思开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉钱款移送有关国家机关依法处理。

谢晶思简历

谢晶思，男，1965年3月生，汉族，福建闽侯人，大学本科学历。1987年7月参加工作，1986年5月加入中国共产党。

1995年5月至1997年7月，任福建日报社对外新闻部副主任；1997年7月至1998年12月，任三明市三元区人民政府副区长（挂职）；1998年12月至2000年5月，任福建日报社新闽都主编（正处级）；2000年5月至2002年6月，任海峡周报社总编辑；2002年6月至2004年9月，任福建日报社时事体育部主任；2004年9月至2007年8月，任海峡都市报社社长；2007年8月至2012年4月，任福建日报报业集团党组成员，福建日报社副总编辑、社务委员会委员，海峡都市报社社长；2012年4月至今，任福建广电网络集团党委副书记、副董事长、总经理。（福建省纪委监委）

责任编辑：桂强