原标题：关注|中国新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞

▲7月3日上午，“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机在贵飞机场成功试飞。 航空工业贵飞供图

记者从中航贵州飞机有限责任公司（简称航空工业贵飞）获悉，“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机3日上午在贵州安顺机场成功试飞。航空工业贵飞党委书记、董事长王文飞，副总经理臧建新，型号总师刘平西，无人机事业部总经理周勇等在现场指挥和组织协调。

“鹞鹰Ⅱ”无人机系统是航空工业贵飞针对市场前景和国外用户需求，在已有中高空长航时侦察型无人机基础上，自主创新、设计制造的一型中高空、低速、长航时无人机系统，英文绰号“Air Sniper”（空中狙击手）。

“鹞鹰Ⅱ”无人机系统采用轮式起降、全过程自动控制、视距链路、组合导航等技术，具备光电图像侦察和监视、雷达图像侦察、通信信号侦测等多种用途和能力，具有操作方便、可靠性高、维护保障性好和寿命长等特点，能适应多种任务需求，是国内现有的一型较为成熟的无人机系统。

航空工业贵飞于2011年5月28日正式挂牌成立，是从事无人机/教练机研制、生产的国有大型军工企业，以打造“国内一流教练机基地和世界一流无人机基地”为愿景，现有主要航空产品为山鹰系列高级教练机、多个重点型号无人机和“鹞鹰”系列无人机。

▲“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机具有航时长、挂载能力强、打击精确、全天候飞行等特点。 航空工业贵飞供图

▲“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机采用前三点轮式起降。 航空工业贵飞供图

▲“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机具有操作方便、可靠性高、维护保障要求低和寿命长等特点。 航空工业贵飞供图

▲“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机具备图像侦察和监视、信号侦测干扰以及实时打击等多种用途和能力。 航空工业贵飞供图

▲“鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机（前）和地面控制站（后）。 航空工业贵飞供图

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作者：杨铁虎

来源：国防在线客户端

责任编辑：张申