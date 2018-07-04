原标题：研究：超6成香港海水样本含塑料微粒 或来自护肤品

中新网7月4日电 据香港《明报》网站报道，香港大学一项研究发现，超六成香港海水样本含有塑料微粒，含量最高的样本，每平方公里海域可找到高达38万粒微粒，研究人员估计，塑料微粒是来自香港人所使用的个人护理或美容产品，例如面部磨砂膏和牙膏等。

据报道，港大地球科学系和太古海洋研究中心助理教授Christelle Not，及其研究助理苏颕筠、陈嘉怡，此前在香港7个地点收集超过100个海水样本，包括香港仔、芝麻湾、北角、东澳岛、南丫岛、蒲台岛及愉景湾。结果发现，当中六成海水样本含有塑料微粒，含量最高的样本来自北角，每平方公里海域有38万粒微粒。

Christelle Not表示，这项研究只筛选了0.3毫米至1毫米大小的塑料微粒，但部分产品中使用的塑料微粒可小于0.3毫米，估计香港水域中塑料微粒的实际含量不止于此。

苏颕筠表示，研究发现的塑料微粒大多为透明颗粒状，成分多为聚乙烯，对比过往的研究，估计此次发现的塑料微粒很可能来自香港巿民所用的产品。她还表示，若海洋生物进食了塑料微粒，有几率会影响到海洋生物生长。她呼吁消费者在选择个人护理产品时，避免使用成分中含有聚乙烯的产品，减少海洋塑料污染。

责任编辑：桂强