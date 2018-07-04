5月汛期以来自然灾害已致云南6死3失踪

原标题：云南省民政厅：汛期以来自然灾害已致云南6人死亡3人失踪
云南省民政厅7月3日通报，今年5月入汛以来，多次强降雨致云南频发洪涝、滑坡和泥石流等灾害，目前已造成全省105.28万人次受灾、6人死亡、3人失踪，紧急转移安置3098人次。
通报称，根据综合研判，云南省南部地区今年主汛期（6月至8月）降水量较常年将偏多10%至20%，降水时空分布极不均匀，单点性强降水天气发生频率较高。尤其是6月以来，云南省多次出现明显降水过程，导致多地发生暴雨洪涝灾害。统计显示，5月1日至7月3日，洪涝、滑坡、泥石流、风雹灾害已造成云南省16个州（市）87个县（市、区）105.28万人次受灾，因灾死亡6人，失踪3人，紧急转移安置3098人次；农作物受灾面积5.861万公顷，其中绝收1.047万公顷；倒塌房屋563间，严重损坏823间，一般损坏5163间；直接经济损失10.47亿元。
目前，云南省共储备中央和省级救灾帐篷10.02万顶、棉被30.42万床、毛毯4.86万条、毛巾被4.81万床、棉大衣13.21万件、衣服5.76万套、折叠床12.17万张、床上用品7.35万套、应急灯1.71万盏等，共计30多个品类的救灾物资，有效保障受灾群众的基本生活。（央视记者 李常明）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国要小心 这个邻国又要有小动作
- 【 军事 】 出鞘：柬首相洪森为何对中国这么有感...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 谢贤与女友CoCo分手：孤独的老人生活
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 400大学生借校园贷后玩消失 称不用还
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有