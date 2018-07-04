5月汛期以来自然灾害已致云南6死3失踪

原标题：云南省民政厅：汛期以来自然灾害已致云南6人死亡3人失踪

云南省民政厅7月3日通报，今年5月入汛以来，多次强降雨致云南频发洪涝、滑坡和泥石流等灾害，目前已造成全省105.28万人次受灾、6人死亡、3人失踪，紧急转移安置3098人次。

通报称，根据综合研判，云南省南部地区今年主汛期（6月至8月）降水量较常年将偏多10%至20%，降水时空分布极不均匀，单点性强降水天气发生频率较高。尤其是6月以来，云南省多次出现明显降水过程，导致多地发生暴雨洪涝灾害。统计显示，5月1日至7月3日，洪涝、滑坡、泥石流、风雹灾害已造成云南省16个州（市）87个县（市、区）105.28万人次受灾，因灾死亡6人，失踪3人，紧急转移安置3098人次；农作物受灾面积5.861万公顷，其中绝收1.047万公顷；倒塌房屋563间，严重损坏823间，一般损坏5163间；直接经济损失10.47亿元。

目前，云南省共储备中央和省级救灾帐篷10.02万顶、棉被30.42万床、毛毯4.86万条、毛巾被4.81万床、棉大衣13.21万件、衣服5.76万套、折叠床12.17万张、床上用品7.35万套、应急灯1.71万盏等，共计30多个品类的救灾物资，有效保障受灾群众的基本生活。（央视记者 李常明）

责任编辑：桂强