大陆客赴台人数减 台业者：“观光”别变“败光”

原标题：大陆客赴台人数减 台业者吁“观光”勿变“败光”

中新网7月4日电 据台湾《旺报》报道，蔡英文当局上台2年，东南亚游客赴台观光今年前5个月为99万多人次，较2年前增加38万人次；而大陆游客尽管2年来减少71万人次，今年前5个月滑落到111万人次，仍多于东南亚各地总和的99万多人次。台湾旅游业表示，当局大力编预算请花钱少的东南亚旅客来台，却放弃了不需编预算且来台花大钱的大陆游客，实在匪夷所思。希望台湾的“观光”政策，不要变成“败光”政策。

“新南向政策”是蔡英文当局上任后努力拉国际旅客的方向，包括马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等地。2016年1到5月，东南亚各地赴台旅客总数为61万多人次，大陆游客是183万多人次。大陆游客比东南亚旅客总数足足多了122万人次。但到今年前5个月，大陆游客的111万多人次只比东南亚旅客的99万多人次，多了约12万人次。双方差距在2年内减少了9/10，不可谓不大。

游览车、旅馆业“哀号”

“努力了2年，整个东南亚地区来台旅客总数依然不敌陆客，显示陆客市场的绝对重要性。”台北市林姓旅游业者表示，蔡英文当局努力了2年，东南亚旅客增加了38万人次，但大陆游客减少了71万人次，陆客减少的量几乎是东南亚旅客增加总量的1倍。

导游“心凉了”，准备转行

林姓旅游业者表示，台湾当局口口声声说“东南亚旅客有成长”，的确没错，但成长的市场弥补不了失去的，而且东南亚旅客不但来台人数逊于大陆游客，消费也远低于大陆游客，一来一往间，从旅行社到游览车和旅馆、餐厅的生意当然变差。

另一位租车业者直言“东南亚团客，业者赚钱吗？有量吗？”他说，就算是日本，有时来一堆初、高中学生来台，除了冲高入台人数，业者应该也是“苦水吞肚内”吧？

他说，有些接待大陆游客团的导游，最近已经开始找副业或开始转业，台当局难道不清楚？

责任编辑：桂强